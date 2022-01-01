Тепловая пушка Master BV 110 E 4013.121

Теплогенератор Master BV 110 E 4013.121
Арт. 704236438
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|65
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Расход топлива, л/ч
|2.71
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Мобильность
|передвижной
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Вес, кг
|74
Описание
Дизельная тепловая пушка Master BV 110 E применяется для отопления нежилых помещений с хорошей вентиляцией. Также используется в качестве сушилки при проведении различных отделочных и строительных работ. Система стабилизации пламени и камера сгорания из нержавеющей стали обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию устройства. Может работать в автономном режиме при подключении комнатного термостата.
Преимущества Master BV 110 E
- Высокий КПД;
- Экономичность;
- Увеличенная мощность вентилятора;
- Термоизоляция внешнего корпуса;
- Простое техническое обслуживание;
- Регулируемая горелка;
- Термостат защиты от перегрева и термостат охлаждения;
- Камера сгорания из нержавеющей стали;
- Система контроля пламени с фотоэлементом;
- Возможно подключение комнатного термостата - для работы в автоматическом режиме;
- Быстрый нагрев помещения за счет большого потока воздуха.
Комплектация
- Тележка.