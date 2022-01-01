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Тепловая пушка Master BV 110 E 4013.121
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Дизельные тепловые пушки
    Теплогенератор Master BV 110 E 4013.121
    Арт. 704236438
    Тепловая пушка Master BV 110 E 4013.121

      Теплогенератор Master BV 110 E 4013.121

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236438

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Объем бака для топлива, л
      		65
      Расход топлива, л/ч
      		2.71
      Мобильность
      		передвижной
      Вес, кг
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Master BV 110 E применяется для отопления нежилых помещений с хорошей вентиляцией. Также используется в качестве сушилки при проведении различных отделочных и строительных работ. Система стабилизации пламени и камера сгорания из нержавеющей стали обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию устройства. Может работать в автономном режиме при подключении комнатного термостата.

        Преимущества Master BV 110 E

        • Высокий КПД;
        • Экономичность;
        • Увеличенная мощность вентилятора;
        • Термоизоляция внешнего корпуса;
        • Простое техническое обслуживание;
        • Регулируемая горелка;
        • Термостат защиты от перегрева и термостат охлаждения;
        • Камера сгорания из нержавеющей стали;
        • Система контроля пламени с фотоэлементом;
        • Возможно подключение комнатного термостата - для работы в автоматическом режиме;
        • Быстрый нагрев помещения за счет большого потока воздуха.

        Комплектация 

        • Тележка.