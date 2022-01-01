Тепловая пушка Master BV 110 E 4013.121

Описание

Дизельная тепловая пушка Master BV 110 E применяется для отопления нежилых помещений с хорошей вентиляцией. Также используется в качестве сушилки при проведении различных отделочных и строительных работ. Система стабилизации пламени и камера сгорания из нержавеющей стали обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию устройства. Может работать в автономном режиме при подключении комнатного термостата.

Преимущества Master BV 110 E

Высокий КПД;

Экономичность;

Увеличенная мощность вентилятора;

Термоизоляция внешнего корпуса;

Простое техническое обслуживание;

Регулируемая горелка;

Термостат защиты от перегрева и термостат охлаждения;

Камера сгорания из нержавеющей стали;

Система контроля пламени с фотоэлементом;

Возможно подключение комнатного термостата - для работы в автоматическом режиме;

Быстрый нагрев помещения за счет большого потока воздуха.

Комплектация