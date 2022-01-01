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Тепловая пушка Master BV 170E 4013.156
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Дизельные тепловые пушки
    Теплогенератор Master BV 170E 4013.156
    Арт. 704296
    Тепловая пушка Master BV 170E 4013.156

      Теплогенератор Master BV 170E 4013.156

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704296

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Объем бака для топлива, л
      		65
      Расход топлива, л/ч
      		3.9
      Вес, кг
      		80
      Габариты, мм
      		1330x660x1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Master BV 170 E  - высокомощное устройство, которое предназначено для отопления построек и зданий с хорощей вентиляцией. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. На приборе установлен термостат для защиты от перегрева и система контроля пламени, что обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства. Предусмотрена возможность подключения комнатного термостата, благодаря которому пушка будет работать в автономном режиме и поддерживать заданную температуру.

        Преимущества

        • Высокий КПД;
        • В комплекте с дизельной тепловой пушкой Master BV 170 E идет тележка для удобной транспортировки устройства;
        • На пушке установленны труба и теплообменик для более эффективного отвода отработанных газов;
        • Корпус устройства выполнен из износостойкого и термостойкого материала - для надежной и безопасной эксплуатации;
        • Экономичность;
        • Увеличенная мощность вентилятора;
        • Термостат для защиты от перегрева и термостат охлаждения - для безопасной эксплуатации;
        • Возможно подключение комнатного термостата для автоматического поддержания заданной температуры;
        • Система контроля пламени с фотоэлементом;
        • Регулируемая горелка;
        • Простое техническое обслуживание;
        • Камера сгорания из нержавеющей стали.

        Комплектация 

        • Тележка