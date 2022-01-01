Тепловая пушка Master BV 170E 4013.156

Теплогенератор Master BV 170E 4013.156
Арт. 704296
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|65
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Расход топлива, л/ч
|3.9
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Вес, кг
|80
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Габариты, мм
|1330x660x1000
Описание
Дизельная тепловая пушка Master BV 170 E - высокомощное устройство, которое предназначено для отопления построек и зданий с хорощей вентиляцией. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. На приборе установлен термостат для защиты от перегрева и система контроля пламени, что обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства. Предусмотрена возможность подключения комнатного термостата, благодаря которому пушка будет работать в автономном режиме и поддерживать заданную температуру.
Преимущества
- Высокий КПД;
- В комплекте с дизельной тепловой пушкой Master BV 170 E идет тележка для удобной транспортировки устройства;
- На пушке установленны труба и теплообменик для более эффективного отвода отработанных газов;
- Корпус устройства выполнен из износостойкого и термостойкого материала - для надежной и безопасной эксплуатации;
- Экономичность;
- Увеличенная мощность вентилятора;
- Термостат для защиты от перегрева и термостат охлаждения - для безопасной эксплуатации;
- Возможно подключение комнатного термостата для автоматического поддержания заданной температуры;
- Система контроля пламени с фотоэлементом;
- Регулируемая горелка;
- Простое техническое обслуживание;
- Камера сгорания из нержавеющей стали.
Комплектация
- Тележка