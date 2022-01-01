Тепловая пушка Master BV 170E 4013.156

Описание

Дизельная тепловая пушка Master BV 170 E - высокомощное устройство, которое предназначено для отопления построек и зданий с хорощей вентиляцией. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. На приборе установлен термостат для защиты от перегрева и система контроля пламени, что обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства. Предусмотрена возможность подключения комнатного термостата, благодаря которому пушка будет работать в автономном режиме и поддерживать заданную температуру.

Преимущества

Высокий КПД;

В комплекте с дизельной тепловой пушкой Master BV 170 E идет тележка для удобной транспортировки устройства;

На пушке установленны труба и теплообменик для более эффективного отвода отработанных газов;

Корпус устройства выполнен из износостойкого и термостойкого материала - для надежной и безопасной эксплуатации;

Экономичность;

Увеличенная мощность вентилятора;

Термостат для защиты от перегрева и термостат охлаждения - для безопасной эксплуатации;

Возможно подключение комнатного термостата для автоматического поддержания заданной температуры;

Система контроля пламени с фотоэлементом;

Регулируемая горелка;

Простое техническое обслуживание;

Камера сгорания из нержавеющей стали.

Комплектация