Теплоноситель Warme АВТ-ЭКО-30 10кг

Warme eco теплоноситель авт эко 30 10 кг это жидкость на основе глицерина, относящаяся к экологически чистым передающим тепло веществам. Благодаря обработке, присущей только теплоносным жидкостям нового поколения, теплоноситель Warme авт эко 30 10 кг можно с легкостью применять в холодильных, или отопительных системах в жилых зданиях. Будет прекрасно работать в системе с оцинкованным видом труб. Он защищает отапливающий прибор от ржавчины, накипи, не вступает в химическую реакцию с уплотнителями. Имея в составе люминофор, теплоноситель легко обнаруживается при утечке: для этого необходимо всего лишь осветить отопительный прибор ультрафиолетом. Данный теплоноситель подходит для большинства отопительных устройств, не включая электролизные котлы.

Преимущества

Экологичный

Нетоксичный

Универсальный

Хорошо видим при утечке

Комплектация