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Теплоноситель Warme АВТ-ЭКО-30 10кг
5.0
2
1 485 ₽
Теплоносители
    Теплоноситель Warme АВТ-ЭКО-30 10кг
    Арт. X130501296
    5.0
    2
    Теплоноситель Warme АВТ-ЭКО-30 10кг

      Теплоноситель Warme АВТ-ЭКО-30 10кг

      1 485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X130501296
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Warme
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Основа
      		глицерин
      Температура замерзания, °С
      		-30
      Все характеристики
      1 485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Warme eco теплоноситель авт эко 30 10 кг это жидкость на основе глицерина, относящаяся к экологически чистым передающим тепло веществам. Благодаря обработке, присущей только теплоносным жидкостям нового поколения, теплоноситель Warme авт эко 30 10 кг можно с легкостью применять в холодильных, или отопительных системах в жилых зданиях. Будет прекрасно работать в системе с оцинкованным видом труб. Он защищает отапливающий прибор от ржавчины, накипи, не вступает в химическую реакцию с уплотнителями. Имея в составе люминофор, теплоноситель легко обнаруживается при утечке: для этого необходимо всего лишь осветить отопительный прибор ультрафиолетом. Данный теплоноситель подходит для большинства отопительных устройств, не включая электролизные котлы.

        Преимущества

        • Экологичный
        • Нетоксичный
        • Универсальный
        • Хорошо видим при утечке

        Комплектация

        • Теплоноситель в таре
        • Упаковка