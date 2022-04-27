Теплоноситель Warme АВТ-ЭКО-30 10кг
Арт. X130501296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Основа
|глицерин
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Температура замерзания, °С
|-30
- Warme eco теплоноситель авт эко 30 10 кг это жидкость на основе глицерина, относящаяся к экологически чистым передающим тепло веществам. Благодаря обработке, присущей только теплоносным жидкостям нового поколения, теплоноситель Warme авт эко 30 10 кг можно с легкостью применять в холодильных, или отопительных системах в жилых зданиях. Будет прекрасно работать в системе с оцинкованным видом труб. Он защищает отапливающий прибор от ржавчины, накипи, не вступает в химическую реакцию с уплотнителями. Имея в составе люминофор, теплоноситель легко обнаруживается при утечке: для этого необходимо всего лишь осветить отопительный прибор ультрафиолетом. Данный теплоноситель подходит для большинства отопительных устройств, не включая электролизные котлы.
Преимущества
- Экологичный
- Нетоксичный
- Универсальный
- Хорошо видим при утечке
Комплектация
- Теплоноситель в таре
- Упаковка