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Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)
5.0
2
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Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)
    Арт. О00000013103
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)

      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Объем бака для топлива, л
      		50
      Расход топлива, л/ч
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 предназначена для обогрева больших помещений. За счет непрямого нагрева возможна установка устройства в местах пребывания людей. Металлическая опора обеспечивает устойчивость пушки во время работы. Для удобной транспортировки предусмотрены колеса и ручка. Полного бака достаточно для непрерывной работы пушки в течение 15 часов без дозаправки.

        Преимущества

        • На полном баке устройство работает непрерывно в течение 15 часов
        • Пушка работает на дизельном топливе от сети 220В
        • Непрямой способ нагрева позволяет устанавливать данное оборудование в местах пребывания людей