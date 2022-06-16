Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)
Арт. О00000013103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Объем бака для топлива, л
|50
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Расход топлива, л/ч
|2.4
- Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 предназначена для обогрева больших помещений. За счет непрямого нагрева возможна установка устройства в местах пребывания людей. Металлическая опора обеспечивает устойчивость пушки во время работы. Для удобной транспортировки предусмотрены колеса и ручка. Полного бака достаточно для непрерывной работы пушки в течение 15 часов без дозаправки.
Преимущества
- На полном баке устройство работает непрерывно в течение 15 часов
- Пушка работает на дизельном топливе от сети 220В
- Непрямой способ нагрева позволяет устанавливать данное оборудование в местах пребывания людей