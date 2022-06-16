Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 (непрямой нагрев)

Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-30000 предназначена для обогрева больших помещений. За счет непрямого нагрева возможна установка устройства в местах пребывания людей. Металлическая опора обеспечивает устойчивость пушки во время работы. Для удобной транспортировки предусмотрены колеса и ручка. Полного бака достаточно для непрерывной работы пушки в течение 15 часов без дозаправки.

Преимущества

На полном баке устройство работает непрерывно в течение 15 часов

Пушка работает на дизельном топливе от сети 220В

Непрямой способ нагрева позволяет устанавливать данное оборудование в местах пребывания людей



