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Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Арт. О00000013242
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н

      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013242
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		13.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н используется в качестве эффективного аппарата для сушки воздуха и отопления разных по площади территорий различного рода, в том числе жилых и нежилых помещений. Тепловая пушка безопасна для здоровья, характеризуется работой с низким уровнем шума, не выделяет вредных продуктов сгорания. Прибор экономичен и легок в эксплуатации, не требует использования бака.

        Преимущества

        • Удобная транспортировка
        • Подключение к однофазной сети
        • Наличие спирального нагревательного элемента и электровентилятора
        • Высокая производительность
        • Корпус выполнен из прочного металла
        • Предусмотрено три режима работы: режим 1 — вентиляция (30 Вт, в этом режиме работает только вентилятор, функция обогрева отключена), режим 2 — обогрев частичной мощности (1,5 кВт), режим 3 — обогрев полной мощности (3 кВт)
        • Наличие термостата для поддержания температуры
        • Быстрый обогрев площади до 20-25 м2
        • Наличие решетки для предотвращения попадания внутрь пушки посторонних предметов