Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н
Арт. О00000013242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|13.6
- Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н используется в качестве эффективного аппарата для сушки воздуха и отопления разных по площади территорий различного рода, в том числе жилых и нежилых помещений. Тепловая пушка безопасна для здоровья, характеризуется работой с низким уровнем шума, не выделяет вредных продуктов сгорания. Прибор экономичен и легок в эксплуатации, не требует использования бака.
Преимущества
- Удобная транспортировка
- Подключение к однофазной сети
- Наличие спирального нагревательного элемента и электровентилятора
- Высокая производительность
- Корпус выполнен из прочного металла
- Предусмотрено три режима работы: режим 1 — вентиляция (30 Вт, в этом режиме работает только вентилятор, функция обогрева отключена), режим 2 — обогрев частичной мощности (1,5 кВт), режим 3 — обогрев полной мощности (3 кВт)
- Наличие термостата для поддержания температуры
- Быстрый обогрев площади до 20-25 м2
- Наличие решетки для предотвращения попадания внутрь пушки посторонних предметов