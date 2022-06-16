Преимущества

Компактные размеры, небольшой вес и устойчивость позволяют устанавливать тепловую пушку в удобном месте и легко перемещать ее. Последнюю процедуру серьезно облегчает специальная ручка-переноска и колесики

Модель ТЭП-24000К выгодно отличается от многих конкурентов своим уровнем быстродействия, то есть более короткими сроками достижения оптимального температурного режима в помещении

Тепловая пушка отличается прочностью и надежностью благодаря высококачественному, практичному корпусу из металла

Поскольку ТЭП 24000К получает питание от сети, то не нужны дополнительные источники энергии и ресурсы для работы устройства

Наличие системы защиты от перегрева повышает уровень безопасности при эксплуатации и предотвращает риск аномального повышения температуры

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К - предназначена для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений. Может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -10 до +40 градусов в условиях, исключающих попадания на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.