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Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
    Арт. О00000013138
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К

      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013138
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		36.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-24000К - предназначена для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений. Может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -10 до +40 градусов в условиях, исключающих попадания на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.

        Преимущества

        • Компактные размеры, небольшой вес и устойчивость позволяют устанавливать тепловую пушку в удобном месте и легко перемещать ее. Последнюю процедуру серьезно облегчает специальная ручка-переноска и колесики
        • Модель ТЭП-24000К выгодно отличается от многих конкурентов своим уровнем быстродействия, то есть более короткими сроками достижения оптимального температурного режима в помещении
        • Тепловая пушка отличается прочностью и надежностью благодаря высококачественному, практичному корпусу из металла
        • Поскольку ТЭП 24000К получает питание от сети, то не нужны дополнительные источники энергии и ресурсы для работы устройства
        • Наличие системы защиты от перегрева повышает уровень безопасности при эксплуатации и предотвращает риск аномального повышения температуры