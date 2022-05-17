Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10

Преимущества

Эргономичная рукоять для быстрой и удобной переноски тепловой пушки

Длительная и безопасная эксплуатация обеспечивается защитой устройства от перегрева. Кроме того, работа калорифера приостанавливается при появлении пламени или исчерпании топлива

Малые габариты (186 x 290 x 440 мм) и вес (5,3 кг) делают тепловентилятор оптимальным выбором для частой транспортировки





Тепловая пушка газовая BHG-10 производства компании Ballu – это переносное климатическое оборудование, которое применяется для оперативного обогрева нежилых промышленных помещений, таких как склады и производственные цеха. Также оно будет полезно при зональном обогреве и высушивании разнообразных поверхностей и объектов. Прибор создает мощный направленный поток горячего воздуха: нагревание происходит за счет пропана или бутана, а выброс в окружающую среду осуществляется вентилятором (для его функционирования требуется подключение устройства к электросети с напряжением в 220 В). Потребляемая вентилятором мощность – 32 Вт. Данная модель тепловой пушки от Ballu рассчитана на эффективное отопление помещений, объем которых достигает 300 м. Такой показатель обеспечивается за счет максимальной тепловой мощности в 10 кВт и производительности вентилятора, достигающей 300 м/ч. Расход сжиженного газа, составляющий 0,7—0,8 кг/ч, может обеспечить продолжительную автономную эксплуатацию. Газовую тепловую пушку Ballu BHG-10 газ купить вы можете в интернет-магазине инструмента и техники «Бигам».