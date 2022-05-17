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Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
5.0
2
6 649 ₽
10 360 ₽
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
    Арт. 704237127
    5.0
    2
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10

      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10

      • -3 711 ₽
      6 649 ₽
      10 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 704237127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.8
      Все характеристики
      • -3 711 ₽
      6 649 ₽
      10 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловая пушка газовая BHG-10 производства компании Ballu – это переносное климатическое оборудование, которое применяется для оперативного обогрева нежилых промышленных помещений, таких как склады и производственные цеха. Также оно будет полезно при зональном обогреве и высушивании разнообразных поверхностей и объектов. Прибор создает мощный направленный поток горячего воздуха: нагревание происходит за счет пропана или бутана, а выброс в окружающую среду осуществляется вентилятором (для его функционирования требуется подключение устройства к электросети с напряжением в 220 В). Потребляемая вентилятором мощность – 32 Вт. Данная модель тепловой пушки от Ballu рассчитана на эффективное отопление помещений, объем которых достигает 300 м3. Такой показатель обеспечивается за счет максимальной тепловой мощности в 10 кВт и производительности вентилятора, достигающей 300 м3/ч. Расход сжиженного газа, составляющий 0,7—0,8 кг/ч, может обеспечить продолжительную автономную эксплуатацию. Газовую тепловую пушку Ballu BHG-10 газ купить вы можете в интернет-магазине инструмента и техники «Бигам». 

        Преимущества

        • Эргономичная рукоять для быстрой и удобной переноски тепловой пушки
        • Длительная и безопасная эксплуатация обеспечивается защитой устройства от перегрева. Кроме того, работа калорифера приостанавливается при появлении пламени или исчерпании топлива
        • Малые габариты (186 x 290 x 440 мм) и вес (5,3 кг) делают тепловентилятор оптимальным выбором для частой транспортировки