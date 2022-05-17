Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20M
Арт. 704237128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.37
- Газовый калорифер Ballu BHG-20M представляет собой оборудование, которое применяется при обогреве нежилых помещений (складов, производственных цехов, строящихся домов), а также высушивании различных поверхностей и объектов. В качестве топлива используется пропан или бутан, получаемые через шланг: с их помощью осуществляется нагревание воздуха в камере сгорания. Потоки теплого воздуха с продуктами сгорания выпускаются за счет вентилятора. Для его работы требуется подключение калорифера к электросети с напряжением в 220 В. Максимальная производительность вентилятора составляет 400 м3/ч. Тепловая пушка от Ballu предназначена для эксплуатации исключительно на открытых пространствах и в проветриваемых помещениях! Безопасная эксплуатация тепловентилятора обеспечивается за счет наличия защиты от перегрева. Кроме того, система предусматривает автоматическое отключение при окончании запаса топлива или воспламенении. На корпусе есть ручка для удобной переноски. Присутствует кран для регулировки подачи газа. Пламя загорается после нажатия на кнопку пьезоподжига. В интернет-магазине инструмента и техники www.bigam.ru газовую тепловую пушку Ballu BHG-20M купить вы можете с возможностью доставки в любой населенный пункт России. Мы привозим продукцию транспортными компаниями или курьером.
Преимущества
- Малые габариты (186 x 282 x 460 мм) при достаточно высокой мощности обогрева (до 17 кВт) делают тепловентилятор от Ballu удобным для регулярной транспортировки
- Небольшой вес устройства – всего 4,9 кг
- Регулировка интенсивности подачи газа
- Эффективный обогрев помещений объемом до 600 м3