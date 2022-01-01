Тепловая газовая пушка Elitech ТП 70ГБ
Арт. 704237126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|5.4
- Тепловая пушка Elitech ТП 70ГБ рассчитана на обогрев больших по площади хорошо проветриваемых помещений. Пушка оснащена ручкой для транспортировки. Предусмотрено термореле и электронный розжиг. Данная модель работает на газе типа пропан/бутан. Тепловую пушку можно использовать с баллонами различного объема
Преимущества
- Пушка предназначена для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках
- Исполнение тепловой пушки – переносное
- Рабочее положение – установка на полу
- Условия эксплуатации – работа под надзором
- Высокий КПД
- Низкое потребление электроэнергии
- I класс электрозащиты тепловой пушки Elitech ТП 70ГБ
- Применение с баллонами различного объема
- Тип розжига - электронный
- Задняя решетка - проволочная из нержавеющей стали
- Передняя решетка - проволочная оцинкованная
- Пластиковая ручка для транспортировки
- Длина газового шланга 2 м
- Длина кабеля питания 1,2 м
- Резьба присоединения шланга - G1/4”
- Длина присоединительного штуцера 25 мм
- Термореле