Тепловая газовая пушка Elitech ТП 70ГБ

Преимущества

Пушка предназначена для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках

Исполнение тепловой пушки – переносное

Рабочее положение – установка на полу

Условия эксплуатации – работа под надзором

Высокий КПД

Низкое потребление электроэнергии

I класс электрозащиты тепловой пушки Elitech ТП 70ГБ

Применение с баллонами различного объема

Тип розжига - электронный

Задняя решетка - проволочная из нержавеющей стали

Передняя решетка - проволочная оцинкованная

Пластиковая ручка для транспортировки

Длина газового шланга 2 м

Длина кабеля питания 1,2 м

Резьба присоединения шланга - G1/4”

Длина присоединительного штуцера 25 мм

Термореле

Тепловая пушка Elitech ТП 70ГБ рассчитана на обогрев больших по площади хорошо проветриваемых помещений. Пушка оснащена ручкой для транспортировки. Предусмотрено термореле и электронный розжиг. Данная модель работает на газе типа пропан/бутан. Тепловую пушку можно использовать с баллонами различного объема