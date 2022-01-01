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Тепловая газовая пушка Elitech ТП 70ГБ
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая газовая пушка Elitech ТП 70ГБ
    Арт. 704237126
    Тепловая газовая пушка Elitech ТП 70ГБ

      Тепловая газовая пушка Elitech ТП 70ГБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704237126

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		5.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка Elitech ТП 70ГБ рассчитана на обогрев больших по площади хорошо проветриваемых помещений. Пушка оснащена ручкой для транспортировки. Предусмотрено термореле и электронный розжиг. Данная модель работает на газе типа пропан/бутан. Тепловую пушку можно использовать с баллонами различного объема

        Преимущества

        • Пушка предназначена для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках
        • Исполнение тепловой пушки – переносное
        • Рабочее положение – установка на полу
        • Условия эксплуатации – работа под надзором
        • Высокий КПД
        • Низкое потребление электроэнергии
        • I класс электрозащиты тепловой пушки Elitech ТП 70ГБ
        • Применение с баллонами различного объема
        • Тип розжига - электронный
        • Задняя решетка - проволочная из нержавеющей стали
        • Передняя решетка - проволочная оцинкованная
        • Пластиковая ручка для транспортировки
        • Длина газового шланга 2 м
        • Длина кабеля питания 1,2 м
        • Резьба присоединения шланга - G1/4”
        • Длина присоединительного штуцера 25 мм
        • Термореле