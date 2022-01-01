Тепловая газовая пушка Remington REM10

Преимущества

Напряжение: 220 В / 50 Гц

Тепловая мощность: 10 кВт

Производительность Remington REM10M: 300 м3/час

Воспламенение: пьезоэлемент

Средний расход топлива: 0.74 кг/ч

Топливо: газ - пропан / бутан

Давление: 0,3 Бар

Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха

Обеспечивают безопасность для здоровья человека, при объеме помещения в 30 раз превышающую общую тепловую мощность прибора, при гарантированном обмене воздуха

Низкое потребление газа

КПД близкий к 100%

Экономичная и эффективная в использовании модель

Мобильность - специальная ручка для переноса

Малый вес

Электромагнитный клапан предотвращает утечку газа, прекращает подачу газа в случае отсутствия напряжения

Теплоизолированный корпус с износостойким покрытием обеспечивает надежность и безопасность конструкции

Термостат перегрева прерывает работу термопары при слишком высокой температуре

Возможность подключения нескольких емкостей с газом - увеличивает период автономной работы нагревателя

Защитная решетка, высокая степень безопасности, отключение при неустойчивой подаче газа и при опрокидывании

Простые и надежные органы управления

Газовая тепловая пушка Remington REM10M - надежное и безопасное нагревательное устройство для быстрого прогрева нежилых помещений закрытого типа с достаточной вентиляцией (для возмещения потери кислорода из воздуха). Аппарат работает на смеси пропана и бутана. Газ сгорает без остатка, не выделяя запаха