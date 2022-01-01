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Тепловая газовая пушка Remington REM10
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая газовая пушка Remington REM10
    Арт. 704237117
    Тепловая газовая пушка Remington REM10
    Тепловая газовая пушка Remington REM10
    Тепловая газовая пушка Remington REM10
    Тепловая газовая пушка Remington REM10
      Тепловая газовая пушка Remington REM10
      Тепловая газовая пушка Remington REM10
      Тепловая газовая пушка Remington REM10
      Тепловая газовая пушка Remington REM10

      Тепловая газовая пушка Remington REM10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704237117

      Характеристики

      Производитель
      		Remington
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		0.3
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Remington REM10M - надежное и безопасное нагревательное устройство для быстрого прогрева нежилых помещений закрытого типа с достаточной вентиляцией (для возмещения потери кислорода из воздуха). Аппарат работает на смеси пропана и бутана. Газ сгорает без остатка, не выделяя запаха

        Преимущества

        • Напряжение: 220 В / 50 Гц
        • Тепловая мощность: 10 кВт
        • Производительность Remington REM10M: 300 м3/час
        • Воспламенение: пьезоэлемент
        • Средний расход топлива: 0.74 кг/ч
        • Топливо: газ - пропан / бутан
        • Давление: 0,3 Бар
        • Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
        • Обеспечивают безопасность для здоровья человека, при объеме помещения в 30 раз превышающую общую тепловую мощность прибора, при гарантированном обмене воздуха
        • Низкое потребление газа
        • КПД близкий к 100%
        • Экономичная и эффективная в использовании модель
        • Мобильность - специальная ручка для переноса
        • Малый вес
        • Электромагнитный клапан предотвращает утечку газа, прекращает подачу газа в случае отсутствия напряжения
        • Теплоизолированный корпус с износостойким покрытием обеспечивает надежность и безопасность конструкции
        • Термостат перегрева прерывает работу термопары при слишком высокой температуре
        • Возможность подключения нескольких емкостей с газом - увеличивает период автономной работы нагревателя
        • Защитная решетка, высокая степень безопасности, отключение при неустойчивой подаче газа и при опрокидывании
        • Простые и надежные органы управления