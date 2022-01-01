Тепловая газовая пушка Remington REM10
Арт. 704237117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|0.3
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.7
- Газовая тепловая пушка Remington REM10M - надежное и безопасное нагревательное устройство для быстрого прогрева нежилых помещений закрытого типа с достаточной вентиляцией (для возмещения потери кислорода из воздуха). Аппарат работает на смеси пропана и бутана. Газ сгорает без остатка, не выделяя запаха
Преимущества
- Напряжение: 220 В / 50 Гц
- Тепловая мощность: 10 кВт
- Производительность Remington REM10M: 300 м3/час
- Воспламенение: пьезоэлемент
- Средний расход топлива: 0.74 кг/ч
- Топливо: газ - пропан / бутан
- Давление: 0,3 Бар
- Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
- Обеспечивают безопасность для здоровья человека, при объеме помещения в 30 раз превышающую общую тепловую мощность прибора, при гарантированном обмене воздуха
- Низкое потребление газа
- КПД близкий к 100%
- Экономичная и эффективная в использовании модель
- Мобильность - специальная ручка для переноса
- Малый вес
- Электромагнитный клапан предотвращает утечку газа, прекращает подачу газа в случае отсутствия напряжения
- Теплоизолированный корпус с износостойким покрытием обеспечивает надежность и безопасность конструкции
- Термостат перегрева прерывает работу термопары при слишком высокой температуре
- Возможность подключения нескольких емкостей с газом - увеличивает период автономной работы нагревателя
- Защитная решетка, высокая степень безопасности, отключение при неустойчивой подаче газа и при опрокидывании
- Простые и надежные органы управления