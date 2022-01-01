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Тепловая газовая пушка Sturm GH91301V
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая газовая пушка Sturm GH91301V
    Арт. 704237125
    Тепловая газовая пушка Sturm GH91301V

      Тепловая газовая пушка Sturm GH91301V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704237125

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		2.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Sturm GH91301V работает на газе пропан/бутан. Устройство применяется для быстрого прогрева нежилых помещений, складов, теплиц. Данная тепловая пушка укомплектована шлангом и редуктором, полностью готова к работе и совместима со стандартными газовыми баллонами. Мощность регулируемая 20-30 кВт.

        Преимущества

        • Самая мощная в линейке
        • Оптимальный вариант для быстрого прогрева в нежилых помещениях, складах, теплицах
        • Имеет самый высокий КПД из всех нагревательных приборов
        • Безопасна, при соблюдении правил эксплуатации
        • За счет использования природного газа достигается максимальная экономия на КВТ тепловой энергии
        • Главный недостаток газовых пушек, это выгорание кислорода при работе тепловой пушки, что исключает ее использование в помещениях во время нахождения в них людей
        • При выборе газового обогревателя нужно руководствоваться площадью и объемом подогреваемого помещения
        • Для работы газовой пушки требуется источник электричества, который требуется для работы вентилятора и пьезоэлемента
        • Основные сферы применения газовой тепловой пушки Sturm GH91301V - строительные объекты большой площади, промышленные теплицы, большие открытые пространства, которые подогревают большими потоками воздуха
        • Комплектуется шлангом и редуктором, полностью готова к работе и совместима со стандартными газовыми баллонами