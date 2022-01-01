Тепловая газовая пушка Sturm GH91301V
Арт. 704237125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|2.6
- Газовая тепловая пушка Sturm GH91301V работает на газе пропан/бутан. Устройство применяется для быстрого прогрева нежилых помещений, складов, теплиц. Данная тепловая пушка укомплектована шлангом и редуктором, полностью готова к работе и совместима со стандартными газовыми баллонами. Мощность регулируемая 20-30 кВт.
Преимущества
- Самая мощная в линейке
- Оптимальный вариант для быстрого прогрева в нежилых помещениях, складах, теплицах
- Имеет самый высокий КПД из всех нагревательных приборов
- Безопасна, при соблюдении правил эксплуатации
- За счет использования природного газа достигается максимальная экономия на КВТ тепловой энергии
- Главный недостаток газовых пушек, это выгорание кислорода при работе тепловой пушки, что исключает ее использование в помещениях во время нахождения в них людей
- При выборе газового обогревателя нужно руководствоваться площадью и объемом подогреваемого помещения
- Для работы газовой пушки требуется источник электричества, который требуется для работы вентилятора и пьезоэлемента
- Основные сферы применения газовой тепловой пушки Sturm GH91301V - строительные объекты большой площади, промышленные теплицы, большие открытые пространства, которые подогревают большими потоками воздуха
- Комплектуется шлангом и редуктором, полностью готова к работе и совместима со стандартными газовыми баллонами