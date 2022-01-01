Тепловая газовая пушка Sturm GH91301V

Преимущества

Самая мощная в линейке

Оптимальный вариант для быстрого прогрева в нежилых помещениях, складах, теплицах

Имеет самый высокий КПД из всех нагревательных приборов

Безопасна, при соблюдении правил эксплуатации

За счет использования природного газа достигается максимальная экономия на КВТ тепловой энергии

Главный недостаток газовых пушек, это выгорание кислорода при работе тепловой пушки, что исключает ее использование в помещениях во время нахождения в них людей

При выборе газового обогревателя нужно руководствоваться площадью и объемом подогреваемого помещения

Для работы газовой пушки требуется источник электричества, который требуется для работы вентилятора и пьезоэлемента

Основные сферы применения газовой тепловой пушки Sturm GH91301V - строительные объекты большой площади, промышленные теплицы, большие открытые пространства, которые подогревают большими потоками воздуха

Комплектуется шлангом и редуктором, полностью готова к работе и совместима со стандартными газовыми баллонами

Газовая тепловая пушка Sturm GH91301V работает на газе пропан/бутан. Устройство применяется для быстрого прогрева нежилых помещений, складов, теплиц. Данная тепловая пушка укомплектована шлангом и редуктором, полностью готова к работе и совместима со стандартными газовыми баллонами. Мощность регулируемая 20-30 кВт.