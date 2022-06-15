Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20

Тепловая пушка Ballu BHG-20 – удобный прибор для обогрева помещений и сушения материалов. Она компактна, удобна в транспортировке и хранении. Пригодится на складах, в производственных помещениях, мастерских, на стройплощадке. Прибор способен к общему, зональному обогреву и просушке при тепловой мощности от 9,5 до 17 кВт. Регулировка мощности осуществляется с помощью специального контроллера на боковой панели прибора. Газовый тепловентилятор Ballu BHG-20 оснащен многоуровневой системой защиты от перегрева и избыточной нагрузки. Корпус прибора изготовлен из прочного металла с антикоррозийным покрытием. В Интернет-магазине “Бигам” газовую пушку Ballu BHG-20 можно купить в один клик.

Преимущества газовой пушки Ballu BHG-20