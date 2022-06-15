Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20
Арт. О00000006450
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.45
- Тепловая пушка Ballu BHG-20 – удобный прибор для обогрева помещений и сушения материалов. Она компактна, удобна в транспортировке и хранении. Пригодится на складах, в производственных помещениях, мастерских, на стройплощадке. Прибор способен к общему, зональному обогреву и просушке при тепловой мощности от 9,5 до 17 кВт. Регулировка мощности осуществляется с помощью специального контроллера на боковой панели прибора. Газовый тепловентилятор Ballu BHG-20 оснащен многоуровневой системой защиты от перегрева и избыточной нагрузки. Корпус прибора изготовлен из прочного металла с антикоррозийным покрытием. В Интернет-магазине “Бигам” газовую пушку Ballu BHG-20 можно купить в один клик.
Преимущества газовой пушки Ballu BHG-20
- Быстрый обогрев
- Режимы зонального обогрева и просушки
- Регулировка тепловой мощности 9,5-17 кВт
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Бездымное сгорание топлива
- Небольшие габариты