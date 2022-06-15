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Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20
5.0
1
7 590 ₽
11 800 ₽
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20
    Арт. О00000006450
    5.0
    1
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20

      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20

      • -4 210 ₽
      7 590 ₽
      11 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006450
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		1.45
      Все характеристики
      • -4 210 ₽
      7 590 ₽
      11 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловая пушка Ballu BHG-20 – удобный прибор для обогрева помещений и сушения материалов. Она компактна, удобна в транспортировке и хранении. Пригодится на складах, в производственных помещениях, мастерских, на стройплощадке. Прибор способен к общему, зональному обогреву и просушке при тепловой мощности от 9,5 до 17 кВт. Регулировка мощности осуществляется с помощью специального контроллера на боковой панели прибора. Газовый тепловентилятор Ballu BHG-20 оснащен многоуровневой системой защиты от перегрева и избыточной нагрузки. Корпус прибора изготовлен из прочного металла с антикоррозийным покрытием. В Интернет-магазине “Бигам” газовую пушку Ballu BHG-20 можно купить в один клик.

        Преимущества газовой пушки Ballu BHG-20

        • Быстрый обогрев
        • Режимы зонального обогрева и просушки
        • Регулировка тепловой мощности 9,5-17 кВт
        • Антикоррозийное покрытие корпуса
        • Бездымное сгорание топлива
        • Небольшие габариты