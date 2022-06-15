Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85

Преимущества

Мощный направленный поток горячего воздуха

Высокий уровень КПД, близкий к 100%

Бездымное сгорание топлива

Удобный и надежный пьезорозжиг

Плавная регулировка мощности 70-100%

Камера сгорания из нержавеющей стали

Удобная ручка для транспортировки

Армированный газовый шланг 2м с редуктором давления в комплекте

Долговечное антикоррозийное покрытие корпуса

Защитная термопара

Биметаллический предохранитель

Автоматическое прекращение подачи газа при отсутствии электропитания

При устранении причин срабатывания системы безопасности, автоматическая подача газа не производится

Отсекатель из жаростойкой стали с мелкими отверстиями (диаметром 1мм) предотвращает воспламенение внутри горелки при сниженном давлении газа





Газовые тепловые пушки BALLU серии BHG-85– это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствительны к резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. Металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве