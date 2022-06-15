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Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
    Арт. 704237130
    5.0
    2
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85

      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704237130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		6.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовые тепловые пушки BALLU серии BHG-85– это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствительны к резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. Металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве

        Преимущества

        • Мощный направленный поток горячего воздуха
        • Высокий уровень КПД, близкий к 100%
        • Бездымное сгорание топлива
        • Удобный и надежный пьезорозжиг
        • Плавная регулировка мощности 70-100%
        • Камера сгорания из нержавеющей стали
        • Удобная ручка для транспортировки
        • Армированный газовый шланг 2м с редуктором давления в комплекте
        • Долговечное антикоррозийное покрытие корпуса
        • Защитная термопара
        • Биметаллический предохранитель
        • Автоматическое прекращение подачи газа при отсутствии электропитания
        • При устранении причин срабатывания системы безопасности, автоматическая подача газа не производится
        • Отсекатель из жаростойкой стали с мелкими отверстиями (диаметром 1мм) предотвращает воспламенение внутри горелки при сниженном давлении газа