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Тепловая пушка Elitech ТП 10ГБ
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка Elitech ТП 10ГБ
    Арт. 704237103
    Тепловая пушка Elitech ТП 10ГБ

      Тепловая пушка Elitech ТП 10ГБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704237103

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.76
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка Elitech ТП 10ГБ используется для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках. Предусмотрена регулировка наклона корпуса пушки. Для удобства транспортировки данная модель оснащена пластиковой ручкой. Электронный розжиг упрощает запуск тепловой пушки в работу

        Преимущества

        • Пушка предназначена для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках
        • Исполнение тепловой пушки – переносное
        • Рабочее положение – установка на полу
        • Условия эксплуатации – работа под надзором
        • Высокий КПД
        • Регулировка наклона тепловой пушки Elitech ТП 10ГБ
        • Низкое потребление электроэнергии
        • I класс электрозащиты
        • Применение с баллонами различного объема
        • Тип розжига - электронный
        • Задняя решетка - пластмассовая
        • Передняя решетка - листовая нержавеющая сталь
        • Пластиковая ручка для транспортировки
        • Длина газового шланга 2 м
        • Длина кабеля питания 1,2 м