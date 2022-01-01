Тепловая пушка Elitech ТП 10ГБ
Арт. 704237103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.76
- Тепловая пушка Elitech ТП 10ГБ используется для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках. Предусмотрена регулировка наклона корпуса пушки. Для удобства транспортировки данная модель оснащена пластиковой ручкой. Электронный розжиг упрощает запуск тепловой пушки в работу
Преимущества
- Пушка предназначена для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках
- Исполнение тепловой пушки – переносное
- Рабочее положение – установка на полу
- Условия эксплуатации – работа под надзором
- Высокий КПД
- Регулировка наклона тепловой пушки Elitech ТП 10ГБ
- Низкое потребление электроэнергии
- I класс электрозащиты
- Применение с баллонами различного объема
- Тип розжига - электронный
- Задняя решетка - пластмассовая
- Передняя решетка - листовая нержавеющая сталь
- Пластиковая ручка для транспортировки
- Длина газового шланга 2 м
- Длина кабеля питания 1,2 м