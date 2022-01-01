Преимущества

Пушка предназначена для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках

Исполнение тепловой пушки – переносное

Рабочее положение – установка на полу

Условия эксплуатации – работа под надзором

Высокий КПД

Регулировка наклона тепловой пушки Elitech ТП 10ГБ

Низкое потребление электроэнергии

I класс электрозащиты

Применение с баллонами различного объема

Тип розжига - электронный

Задняя решетка - пластмассовая

Передняя решетка - листовая нержавеющая сталь

Пластиковая ручка для транспортировки

Длина газового шланга 2 м

Длина кабеля питания 1,2 м

Тепловая пушка Elitech ТП 10ГБ используется для обогрева хорошо вентилируемых производственных, общественных, складских помещений, а также на строительных площадках. Предусмотрена регулировка наклона корпуса пушки. Для удобства транспортировки данная модель оснащена пластиковой ручкой. Электронный розжиг упрощает запуск тепловой пушки в работу