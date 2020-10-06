Преимущества

Экономичность

Высокий КПД

Регулировка наклона

Регулировка мощности

Пьезоэлектрический поджиг

Не требует предварительного прогрева

Возможный расход газа: 0.7/0.8/1.1 кг/ч

Малые затраты электроэнергии

Газовая тепловая пушка Elitech ТП 15Г - это экономичное средство для прогрева воздуха в помещении небольшой площади (склад, гараж, торговый зал, автосервис, рабочий цех). Пьезорозжиг позволяет быстро и безопасно ввести пушку в эксплуатацию. Низкие затраты электроэнергии и топлива обеспечивают экономичность. Малые габариты и вес делают транспортировку удобной