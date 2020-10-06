Тепловая пушка Elitech ТП 15Г
Арт. 70423796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.1
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Пьезоподжиг
|Да
- Газовая тепловая пушка Elitech ТП 15Г - это экономичное средство для прогрева воздуха в помещении небольшой площади (склад, гараж, торговый зал, автосервис, рабочий цех). Пьезорозжиг позволяет быстро и безопасно ввести пушку в эксплуатацию. Низкие затраты электроэнергии и топлива обеспечивают экономичность. Малые габариты и вес делают транспортировку удобной
Преимущества
- Экономичность
- Высокий КПД
- Регулировка наклона
- Регулировка мощности
- Пьезоэлектрический поджиг
- Не требует предварительного прогрева
- Возможный расход газа: 0.7/0.8/1.1 кг/ч
- Малые затраты электроэнергии