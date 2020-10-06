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Тепловая пушка Elitech ТП 15Г
4.0
3
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка Elitech ТП 15Г
    Арт. 70423796
    4.0
    3
    Тепловая пушка Elitech ТП 15Г

      Тепловая пушка Elitech ТП 15Г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423796
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		1.1
      Пьезоподжиг
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Elitech ТП 15Г - это экономичное средство для прогрева воздуха в помещении небольшой площади (склад, гараж, торговый зал, автосервис, рабочий цех). Пьезорозжиг позволяет быстро и безопасно ввести пушку в эксплуатацию. Низкие затраты электроэнергии и топлива обеспечивают экономичность. Малые габариты и вес делают транспортировку удобной

        Преимущества

        • Экономичность
        • Высокий КПД
        • Регулировка наклона
        • Регулировка мощности
        • Пьезоэлектрический поджиг
        • Не требует предварительного прогрева
        • Возможный расход газа: 0.7/0.8/1.1 кг/ч
        • Малые затраты электроэнергии