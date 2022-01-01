Тепловая пушка ELITECH ТП 22ДБ

Описание

Дизельная тепловая пушка Elitech Standart ТП 22ДБ является эффективным источником тепла для больших производственных и строительных помещений с хорошей вентиляцией. Корпус пушки имеет износостойкое порошковое покрытие, которое препятствует образованию коррозии. Наличие системы защиты от перегрева способствует безопасной и длительной эксплуатации. Датчик уровня топлива обеспечивает точный контроль и своевременную заправку агрегата.

Преимущества Elitech ТП 22ДБ

Пушка предназначена для обогрева нежилых построек и зданий, для прогрева бетона при отрицательных температурах воздуха, не пищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах;

Пушка оптимальна для работы при строительстве и ремонте жилых зданий и торговых площадей, в помещениях до 130 кв.м. с хорошей вентиляцией;

Электронный контроль горения;

Камера сгорания из нержавеющей стали;

Высокий КПД благодаря пневматической форсунке;

Двух электродная керамическая свеча;

Датчик уровня топлива;

Индикатор работоспособности;

Система защиты от перегрева;

Теплоизолированный кожух электродвигателя.

Комплектация