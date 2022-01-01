Тепловая пушка ELITECH ТП 22ДБ
Арт. 704236116
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|19
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Расход топлива, л/ч
|1.7
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|130
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Мобильность
|переносной
Описание
Дизельная тепловая пушка Elitech Standart ТП 22ДБ является эффективным источником тепла для больших производственных и строительных помещений с хорошей вентиляцией. Корпус пушки имеет износостойкое порошковое покрытие, которое препятствует образованию коррозии. Наличие системы защиты от перегрева способствует безопасной и длительной эксплуатации. Датчик уровня топлива обеспечивает точный контроль и своевременную заправку агрегата.
Преимущества Elitech ТП 22ДБ
- Пушка предназначена для обогрева нежилых построек и зданий, для прогрева бетона при отрицательных температурах воздуха, не пищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах;
- Пушка оптимальна для работы при строительстве и ремонте жилых зданий и торговых площадей, в помещениях до 130 кв.м. с хорошей вентиляцией;
- Электронный контроль горения;
- Камера сгорания из нержавеющей стали;
- Высокий КПД благодаря пневматической форсунке;
- Двух электродная керамическая свеча;
- Датчик уровня топлива;
- Индикатор работоспособности;
- Система защиты от перегрева;
- Теплоизолированный кожух электродвигателя.
Комплектация
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.