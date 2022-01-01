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Тепловая пушка ELITECH ТП 22ДБ
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Дизельные тепловые пушки
    Тепловая пушка ELITECH ТП 22ДБ
    Арт. 704236116
    Тепловая пушка ELITECH ТП 22ДБ

      Тепловая пушка ELITECH ТП 22ДБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236116

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Объем бака для топлива, л
      		19
      Расход топлива, л/ч
      		1.7
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		130
      Мобильность
      		переносной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Elitech Standart ТП 22ДБ является эффективным источником тепла для больших производственных и строительных помещений с хорошей вентиляцией. Корпус пушки имеет износостойкое порошковое покрытие, которое препятствует образованию коррозии. Наличие системы защиты от перегрева способствует безопасной и длительной эксплуатации. Датчик уровня топлива обеспечивает точный контроль и своевременную заправку агрегата. 

        Преимущества Elitech ТП 22ДБ

        • Пушка предназначена для обогрева нежилых построек и зданий, для прогрева бетона при отрицательных температурах воздуха, не пищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах;
        • Пушка оптимальна для работы при строительстве и ремонте жилых зданий и торговых площадей, в помещениях до 130 кв.м. с хорошей вентиляцией;
        • Электронный контроль горения;
        • Камера сгорания из нержавеющей стали;
        • Высокий КПД благодаря пневматической форсунке;
        • Двух электродная керамическая свеча;
        • Датчик уровня топлива;
        • Индикатор работоспособности;
        • Система защиты от перегрева;
        • Теплоизолированный кожух электродвигателя.

        Комплектация 

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.