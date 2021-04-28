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Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ
5.0
3
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ
    Арт. 704236128
    5.0
    3
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ

    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. 704236128
    5.0
    3

    Характеристики

    Производитель
    		Elitech
    Мощность при обогреве, кВт
    		25
    Расход топлива, л/ч
    		1.7
    Топливо
    		дизель, керосин
    Вес, кг
    		14
    Макс. площадь обогрева, кв.м
    		130
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ обеспечивает эффективный обогрев проветриваемых помещений. Данное устройство работает на дизельном топливе. Пушка оснащена электронным розжигом и пластиковой ручкой для транспортировки. Полной заправки топливного бака достаточно для непрерывной работы пушки в течение 11 часов.