Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ
Арт. 704236128
Характеристики
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Производитель
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Мощность при обогреве, кВт
|25
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Расход топлива, л/ч
|1.7
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Топливо
|дизель, керосин
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Вес, кг
|14
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|130
- Тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ обеспечивает эффективный обогрев проветриваемых помещений. Данное устройство работает на дизельном топливе. Пушка оснащена электронным розжигом и пластиковой ручкой для транспортировки. Полной заправки топливного бака достаточно для непрерывной работы пушки в течение 11 часов.