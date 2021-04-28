Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ

Тепловая пушка Elitech ТП 25ДБ обеспечивает эффективный обогрев проветриваемых помещений. Данное устройство работает на дизельном топливе. Пушка оснащена электронным розжигом и пластиковой ручкой для транспортировки. Полной заправки топливного бака достаточно для непрерывной работы пушки в течение 11 часов.