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Тепловая пушка Elitech TП 30Г
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка Elitech TП 30Г
    Арт. 70423797
    Тепловая пушка Elitech TП 30Г

      Тепловая пушка Elitech TП 30Г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423797

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		2
      Пьезоподжиг
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Elitech ТП 30Г - мощный источник теплого воздуха, который используется для прогрева помещений средних и больших площадей. Газ при сгорании выделяет немного вредных веществ, в отличие от других видов топлива, что дает возможность использования пушки для прогрева помещений, в которых находятся люди. Регулировка температуры нагрева позволяет выбрать оптимальный режим и избежать лишних затрат

        Преимущества

        • Экономичность
        • Высокий КПД
        • Регулировка наклона
        • Регулировка мощности
        • Пьезоэлектрический поджиг
        • Не требует предварительного прогрева
        • Малые затраты электроэнергии
        • Возможный расход газа: 1.5/1.8/2.0 кг/ч