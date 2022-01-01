Тепловая пушка Elitech TП 30Г

Преимущества

Экономичность

Высокий КПД

Регулировка наклона

Регулировка мощности

Пьезоэлектрический поджиг

Не требует предварительного прогрева

Малые затраты электроэнергии

Возможный расход газа: 1.5/1.8/2.0 кг/ч

Газовая тепловая пушка Elitech ТП 30Г - мощный источник теплого воздуха, который используется для прогрева помещений средних и больших площадей. Газ при сгорании выделяет немного вредных веществ, в отличие от других видов топлива, что дает возможность использования пушки для прогрева помещений, в которых находятся люди. Регулировка температуры нагрева позволяет выбрать оптимальный режим и избежать лишних затрат