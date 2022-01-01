Тепловая пушка Elitech TП 30Г
Арт. 70423797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|2
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Пьезоподжиг
|Да
- Газовая тепловая пушка Elitech ТП 30Г - мощный источник теплого воздуха, который используется для прогрева помещений средних и больших площадей. Газ при сгорании выделяет немного вредных веществ, в отличие от других видов топлива, что дает возможность использования пушки для прогрева помещений, в которых находятся люди. Регулировка температуры нагрева позволяет выбрать оптимальный режим и избежать лишних затрат
Преимущества
- Экономичность
- Высокий КПД
- Регулировка наклона
- Регулировка мощности
- Пьезоэлектрический поджиг
- Не требует предварительного прогрева
- Малые затраты электроэнергии
- Возможный расход газа: 1.5/1.8/2.0 кг/ч