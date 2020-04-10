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Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380
5.0
3
8 650 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380
    Арт. 704283
    5.0
    3
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380

      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380

      8 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 704283
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		9.1
      Все характеристики
      8 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-06380 мощностью до 6 кВт используется в качестве источника основного, дополнительного или зонального обогрева, для поддержания заданной температуры в помещении, для оттаивания, нагрева или сушки.

        Преимущества

        • Тепловая пушка, регулируя температуру воздуха от 0 до 40°С, создает комфортные условия в помещении
        • ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород
        • Защищена от перегрева
        • Прочный стальной корпус защищенный от коррозии
        • Низкий уровень шума обеспечивает бесшумный электродвигатель
        • Евроразьем с ответной частью