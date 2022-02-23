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Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380
    Арт. 704235238
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380

      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235238
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		18.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-12380 мощностью до 12 кВт используется в качестве источника основного, дополнительного или зонального обогрева, для поддержания заданной температуры в помещении, для оттаивания, нагрева или сушки.

        Преимущества

        • Тепловая пушка, регулируя температуру воздуха от 0 до 40°С, создает комфортные условия в помещении
        • ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород
        • Защищена от перегрева
        • Прочный стальной корпус защищенный от коррозии
        • Низкий уровень шума обеспечивает бесшумный электродвигатель
        • Евроразьем с ответной частью