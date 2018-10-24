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Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380
5.0
2
16 380 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380
    Арт. 704235239
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380

      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380

      16 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. 704235239
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		23
      Все характеристики
      16 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловая пушка 15 кВт Hintek Prof 15380 — современный отопительный прибор с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Данная модель обогревателя работает от сети 380 В, имеет два уровня мощности — 7,5 и 15 кВт. Она позволяет быстро прогреть производственные и коммерческие объекты, склады, цеха, подсобные хозяйства, мастерские. Тепловая пушка Hintek Prof 15380 эффективна при проведении многих строительных работ. С ее помощью можно поддерживать нужную температуру в строящихся зданиях. Она позволяет быстро просушивать различные материалы, а также ускорить проведение штукатурных и малярных работ. Данным обогревателем можно защитить складские помещения от промерзания в холодное время года.

        Преимущества

        • Поддержание комфортных климатических параметров в помещении за счет возможности регулирования температуры в пределах 0 °С — + 40 °С
        • Высокая скорость нагрева
        • Наличие встроенной защиты от перегрева
        • Нагревательный элемент изготовлен из коррозионностойких металлов
        • Отопительный прибор не пересушивает воздух в помещении
        • Невысокий уровень шума при работе