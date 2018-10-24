Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-15380

Преимущества

Поддержание комфортных климатических параметров в помещении за счет возможности регулирования температуры в пределах 0 °С — + 40 °С

Высокая скорость нагрева

Наличие встроенной защиты от перегрева

Нагревательный элемент изготовлен из коррозионностойких металлов

Отопительный прибор не пересушивает воздух в помещении

Невысокий уровень шума при работе

Тепловая пушка 15 кВт Hintek Prof 15380 — современный отопительный прибор с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Данная модель обогревателя работает от сети 380 В, имеет два уровня мощности — 7,5 и 15 кВт. Она позволяет быстро прогреть производственные и коммерческие объекты, склады, цеха, подсобные хозяйства, мастерские. Тепловая пушка Hintek Prof 15380 эффективна при проведении многих строительных работ. С ее помощью можно поддерживать нужную температуру в строящихся зданиях. Она позволяет быстро просушивать различные материалы, а также ускорить проведение штукатурных и малярных работ. Данным обогревателем можно защитить складские помещения от промерзания в холодное время года.