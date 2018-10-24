Преимущества

Тепловая пушка, регулируя температуру воздуха от 0 до 40°С, создает комфортные условия в помещении

ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород

Защищена от перегрева

Прочный стальной корпус защищенный от коррозии

Низкий уровень шума обеспечивает бесшумный электродвигатель

Евроразьем с ответной частью

Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-30380 мощностью до 30 кВт используется в качестве источника основного, дополнительного или зонального обогрева, для поддержания заданной температуры в помещении, для оттаивания, нагрева или сушки.