Тепловая пушка Hintek T-02220
Арт. 704235252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Нет
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Тепловая пушка HINTEK (Хинтек) Т-02220 предназначена для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских помещений
Преимущества
- Компактный размер
- Температура воздуха в помещении регулируется от 0 до 40°С
- ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород
- Защита от перегрева
- Прочный стальной корпус защищенный от коррозии
- Бесшумный электродвигатель