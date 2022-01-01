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Тепловая пушка Hintek T-02220
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловая пушка Hintek T-02220
    Арт. 704235252
    Тепловая пушка Hintek T-02220

      Тепловая пушка Hintek T-02220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235252

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Нет
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка HINTEK (Хинтек) Т-02220 предназначена для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских помещений

        Преимущества

        • Компактный размер
        • Температура воздуха в помещении регулируется от 0 до 40°С
        • ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород
        • Защита от перегрева
        • Прочный стальной корпус защищенный от коррозии
        • Бесшумный электродвигатель