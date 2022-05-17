Преимущества

Двойная система защиты: биметаллический многоразовый предохранитель отключает питание при перегреве, а в случае его отказа срабатывает одноразовый термодатчик

Блок управления находится сверху на корпусе - благодаря этому удобно переключать режимы когда тепловентилятор стоит на полу

В зависимости от погодных условий можно выбрать подходящий режим: вентиляция (без нагрева), теплый воздух 1 кВт, горячий воздух 2 кВт

За счет встроенного термостата легко поддерживать постоянную температуру в помещении

Благодаря корпусу с регулировкой уровня наклона можно направлять поток тепла на конкретный участок

Корпус покрыт термостойкой краской, что предотвращает возникновение коррозии

Металлическая решетка на корпусе (спереди и сзади) предотвращает прикосновение к нагревательному элементу

О работоспособности устройства пользователя информирует световой индикатор, который загорается при включении

Удобно хранить и транспортировать - тепловентилятор весит всего 1,9 кг, а на корпусе предусмотрена ручка

Широкая опора с четырьмя ножками для лучшего сцепления с поверхностью обеспечивает устойчивость тепловентилятора

Тепловая пушка Denzel DHC 2-100 пригодится в любую погоду: в холод она обогреет помещение, а в жару ее можно использовать как вентилятор. Также она применяется для дистанционной просушки поверхностей во время отделочных работ: окрашенных и оштукатуренных стен, стяжек. Ее мощности 2 кВт хватит для обогрева помещения до 20 кв.м. Благодаря керамическому нагревательному элементу тепловую пушку можно использовать в помещениях с людьми и животными, т.к. он не сушит воздух и не выделяет вредных веществ.