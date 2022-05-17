Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Арт. О00000033081
    5.0
    2
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
    Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100
      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100

      Тепловая пушка Denzel DHC 2-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033081
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Мощность при обогреве, кВт
      		2
      Расход воздуха, куб.м/ч
      		100
      Топливо
      		сеть
      Вес, кг
      		1.9
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Тепловая пушка Denzel DHC 2-100 пригодится в любую погоду: в холод она обогреет помещение, а в жару ее можно использовать как вентилятор. Также она применяется для дистанционной просушки поверхностей во время отделочных работ: окрашенных и оштукатуренных стен, стяжек. Ее мощности 2 кВт хватит для обогрева помещения до 20 кв.м. Благодаря керамическому нагревательному элементу тепловую пушку можно использовать в помещениях с людьми и животными, т.к. он не сушит воздух и не выделяет вредных веществ.

        Преимущества

        • Двойная система защиты: биметаллический многоразовый предохранитель отключает питание при перегреве, а в случае его отказа срабатывает одноразовый термодатчик
        • Блок управления находится сверху на корпусе - благодаря этому удобно переключать режимы когда тепловентилятор стоит на полу
        • В зависимости от погодных условий можно выбрать подходящий режим: вентиляция (без нагрева), теплый воздух 1 кВт, горячий воздух 2 кВт
        • За счет встроенного термостата легко поддерживать постоянную температуру в помещении
        • Благодаря корпусу с регулировкой уровня наклона можно направлять поток тепла на конкретный участок
        • Корпус покрыт термостойкой краской, что предотвращает возникновение коррозии
        • Металлическая решетка на корпусе (спереди и сзади) предотвращает прикосновение к нагревательному элементу
        • О работоспособности устройства пользователя информирует световой индикатор, который загорается при включении
        • Удобно хранить и транспортировать - тепловентилятор весит всего 1,9 кг, а на корпусе предусмотрена ручка
        • Широкая опора с четырьмя ножками для лучшего сцепления с поверхностью обеспечивает устойчивость тепловентилятора