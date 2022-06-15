Преимущества

Безопасная эксплуатация: биметаллический многоразовый предохранитель отключает питание при перегреве, а для эффективной защиты от возгорания в конструкции тепловой пушки предусмотрен дополнительный аварийный термодатчик

Блок управления находится сверху для удобства переключения режимов, когда тепловая пушка стоит на полу

Можно выбрать оптимальный режим работы: вентиляция (без нагрева), теплый воздух 3 кВт, горячий воздух 5 кВт

Встроенный термостат контролирует и поддерживает заданную пользователем температуру в комнате

Металлический корпус окрашен термостойкой краской, которая предотвращает появление коррозии

Защиту пользователя от случайного соприкосновения с рабочими элементами обеспечивают передняя и задняя решетки на корпусе

Корпус можно наводить на конкретный объект для эффективной просушки или обогрева с помощью специальной ручки с регулировкой угла подъема

Световой индикатор загорается при включении тепловой пушки и информирует пользователя о работоспособности устройства

Тепоовую пушку удобно хранить и транспортировать за счет небольшого веса 4,3 кг, и ручки на корпусе

Устойчивость тепловой пушки обеспечивает широкая опора с четырьмя ножками для лучшего сцепления с поверхностью

Мощная 5 кВт тепловая пушка Denzel DHC 5-400 справляется с обогревом складских, бытовых и подсобных помещений площадью до 50 м2. С ее помощью можно просушивать поверхности на строительной площадке (окрашенные стены, стяжки). Также ее можно использовать как вентилятор для проветривания комнат. Пушка работает от однофазной сети 230В, поэтому подходит для бытового применения. Тепловая пушка оснащена керамическим элементом, который нагревается быстрее спирального, а также не сушит воздух и не несет вреда здоровью, т.к. не выделяет вредных веществ.