Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К
Арт. О00000013094
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Термостат
|Да
|
Макс. ток, А
|22.7
- Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К имеет три режима нагрева воздушного потока (5/10/15 кВт) и режим вентиляции без обогрева. Благодаря наличию ручки и колес достигается удобство транспортировки устройства. Для устойчивости пушки во время работы предусмотрены надежные металлические опоры. Данное оборудование работает от сети напряжением 380В.
Преимущества
- Удобство транспортировки. Для удобства транспортировки предусмотрена металлическая ручка
- Простота перемещения Колеса упрощают перемещение электрической тепловой пушки Ресанта ТЭП-15000К
- Устойчивость. Для устойчивости во время работы устройство оснащено надежными опорами
- Работа от сети напряжением 380В
- Три режима нагрева
- Режим вентиляции без обогрева
- Решетка на сопле предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов