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Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К
    Арт. О00000013094
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К

      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013094
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		22.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К имеет три режима нагрева воздушного потока (5/10/15 кВт) и режим вентиляции без обогрева. Благодаря наличию ручки и колес достигается удобство транспортировки устройства. Для устойчивости пушки во время работы предусмотрены надежные металлические опоры. Данное оборудование работает от сети напряжением 380В.

        Преимущества

        • Удобство транспортировки. Для удобства транспортировки предусмотрена металлическая ручка
        • Простота перемещения Колеса упрощают перемещение электрической тепловой пушки Ресанта ТЭП-15000К
        • Устойчивость. Для устойчивости во время работы устройство оснащено надежными опорами
        • Работа от сети напряжением 380В
        • Три режима нагрева
        • Режим вентиляции без обогрева
        • Решетка на сопле предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов