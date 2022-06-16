Преимущества

Удобство транспортировки. Для удобства транспортировки предусмотрена металлическая ручка

Простота перемещения Колеса упрощают перемещение электрической тепловой пушки Ресанта ТЭП-15000К

Устойчивость. Для устойчивости во время работы устройство оснащено надежными опорами

Работа от сети напряжением 380В

Три режима нагрева

Режим вентиляции без обогрева

Решетка на сопле предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К имеет три режима нагрева воздушного потока (5/10/15 кВт) и режим вентиляции без обогрева. Благодаря наличию ручки и колес достигается удобство транспортировки устройства. Для устойчивости пушки во время работы предусмотрены надежные металлические опоры. Данное оборудование работает от сети напряжением 380В.