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Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех
5.0
1
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех
    Арт. mir-instrumenta_38538
    5.0
    1
    Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех
    Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех
      Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех
      Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех

      Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_38538
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Защита от перегрева
      		Да
      Пьезоподжиг
      		Да
      Мобильность
      		переносной
      Количество режимов нагрева
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1000/2000 Вт 96432 рекомендуется к использованию для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений. Пригодится на строительной площадке для дистанционного просушивания поверхностей и предметов
        Пушка устанавливается на пол на опорные ножки. Для удобства транспортировки предусмотрена ручка
        Тепловая пушка имеет две ступени мощности обогрева 1000/2000 Вт и режим вентиляции без нагрева

        Преимущества

        • Режимы работы: вентиляция без нагрева, вентиляция с частичным включением нагревательных элементов, вентиляция с включением нагревательных элементов на полную мощность
        • СИБРТЕХ ТВ-2 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1000/2000 Вт 96432 имеет устойчивую конструкцию
        • Составляющие прибора выполнены из надежных качественных материалов