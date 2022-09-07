Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех
Арт. mir-instrumenta_38538
Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех
Арт. mir-instrumenta_38538
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Да
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Пьезоподжиг
|Да
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Мобильность
|переносной
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Количество режимов нагрева
|3
- Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1000/2000 Вт 96432 рекомендуется к использованию для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений. Пригодится на строительной площадке для дистанционного просушивания поверхностей и предметов
Пушка устанавливается на пол на опорные ножки. Для удобства транспортировки предусмотрена ручка
Тепловая пушка имеет две ступени мощности обогрева 1000/2000 Вт и режим вентиляции без нагрева
Преимущества
- Режимы работы: вентиляция без нагрева, вентиляция с частичным включением нагревательных элементов, вентиляция с включением нагревательных элементов на полную мощность
- СИБРТЕХ ТВ-2 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1000/2000 Вт 96432 имеет устойчивую конструкцию
- Составляющие прибора выполнены из надежных качественных материалов