Тепловая пушка ТВ-2 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1000/2000 Вт Сибртех

Преимущества

Режимы работы: вентиляция без нагрева, вентиляция с частичным включением нагревательных элементов, вентиляция с включением нагревательных элементов на полную мощность

СИБРТЕХ ТВ-2 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1000/2000 Вт 96432 имеет устойчивую конструкцию

Составляющие прибора выполнены из надежных качественных материалов

Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1000/2000 Вт 96432 рекомендуется к использованию для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений. Пригодится на строительной площадке для дистанционного просушивания поверхностей и предметовПушка устанавливается на пол на опорные ножки. Для удобства транспортировки предусмотрена ручкаТепловая пушка имеет две ступени мощности обогрева 1000/2000 Вт и режим вентиляции без нагрева