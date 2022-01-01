Тепловая пушка Сибртех ТВ-2М (тепловентилятор)

Описание:

Преимущества:

Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2М 96436 имеет небольшие габариты и малый вес.

Встроенный термостат для защиты от перегрева.

Режим вентиляции.

Комплектация:

Тепловентилятор - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2М предназначена для обогрева помещений различного типа с общей площадью до 20 кв.м.