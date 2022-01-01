Тепловая пушка Сибртех ТВ-2М (тепловентилятор)
Арт. mir-instrumenta_45017
Характеристики
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Производитель
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
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Степень защиты
|IP 20
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Вес, кг
|3.2
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Габариты, мм
|240x210x255
Описание:Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2М предназначена для обогрева помещений различного типа с общей площадью до 20 кв.м.
Преимущества:
- Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2М 96436 имеет небольшие габариты и малый вес.
- Встроенный термостат для защиты от перегрева.
- Режим вентиляции.
Комплектация:
- Тепловентилятор - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.