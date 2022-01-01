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Тепловая пушка Сибртех ТВ-2М (тепловентилятор)
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловая пушка Сибртех ТВ-2М (тепловентилятор)
    Арт. mir-instrumenta_45017
    Тепловая пушка Сибртех ТВ-2М (тепловентилятор)

      Тепловая пушка Сибртех ТВ-2М (тепловентилятор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_45017

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Степень защиты
      		IP 20
      Вес, кг
      		3.2
      Габариты, мм
      		240x210x255
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2М предназначена для обогрева помещений различного типа с общей площадью до 20 кв.м.

        Преимущества:

        • Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-2М  96436 имеет небольшие габариты и малый вес.
        • Встроенный термостат для защиты от перегрева.
        • Режим вентиляции.

        Комплектация:

        • Тепловентилятор - 1 шт.
        • Руководство по эксплуатации - 1 шт.