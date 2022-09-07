Тепловая пушка ТВ-3 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1500/3000 Вт СИБРТЕХ

Преимущества

Режимы работы: вентиляция без нагрева, вентиляция с частичным включением нагревательных элементов, вентиляция с включением нагревательных элементов на полную мощность

СИБРТЕХ ТВ-3 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1500/3000 Вт 96433 имеет устойчивую конструкцию

Составляющие прибора выполнены из надежных качественных материалов

Площадь обогрева - до 39 м²

Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-3 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1500/3000 Вт 96433 рекомендуется для размещения в помещениях площадью до 39 м². Предназначена для обогрева производственных, общественных объектов. Пригодится на строительной площадке для дистанционного просушивания поверхностей и предметов.Пушка устанавливается на пол на опорные ножки. Для удобства транспортировки предусмотрена ручка.Тепловая пушка имеет две ступени мощности обогрева 1500/3000 Вт и режим вентиляции без нагрева