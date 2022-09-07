Тепловая пушка ТВ-3 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1500/3000 Вт СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_38539
Тепловая пушка ТВ-3 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 1500/3000 Вт СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_38539
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Да
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Пьезоподжиг
|Нет
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|39
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Мобильность
|переносной
- Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-3 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1500/3000 Вт 96433 рекомендуется для размещения в помещениях площадью до 39 м². Предназначена для обогрева производственных, общественных объектов. Пригодится на строительной площадке для дистанционного просушивания поверхностей и предметов.
Пушка устанавливается на пол на опорные ножки. Для удобства транспортировки предусмотрена ручка.
Тепловая пушка имеет две ступени мощности обогрева 1500/3000 Вт и режим вентиляции без нагрева
Преимущества
- Режимы работы: вентиляция без нагрева, вентиляция с частичным включением нагревательных элементов, вентиляция с включением нагревательных элементов на полную мощность
- СИБРТЕХ ТВ-3 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 1500/3000 Вт 96433 имеет устойчивую конструкцию
- Составляющие прибора выполнены из надежных качественных материалов
- Площадь обогрева - до 39 м²