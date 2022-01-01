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Тепловая пушка Сибртех ТВ-3М (тепловентилятор)
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловая пушка Сибртех ТВ-3М (тепловентилятор)
    Арт. mir-instrumenta_45018
    Тепловая пушка Сибртех ТВ-3М (тепловентилятор)

      Тепловая пушка Сибртех ТВ-3М (тепловентилятор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_45018

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		40
      Степень защиты
      		IP 20
      Вес, кг
      		3.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-3М позволяет не только обогревать помещение, но и просушивать поверхности и предметы.

        Преимущества:

        • Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-3М имеет небольшие габариты и малый вес.
        • Встроенный термостат для защиты от перегрева.
        • Два режима обогрева.
        • Режим вентиляции.

        Комплектация:

        • Тепловентилятор - 1 шт.
        • Руководство по эксплуатации - 1 шт.