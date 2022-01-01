Тепловая пушка Сибртех ТВ-3М (тепловентилятор)
Арт. mir-instrumenta_45018
Характеристики
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Производитель
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|40
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Степень защиты
|IP 20
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Вес, кг
|3.5
Описание:Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-3М позволяет не только обогревать помещение, но и просушивать поверхности и предметы.
Преимущества:
- Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-3М имеет небольшие габариты и малый вес.
- Встроенный термостат для защиты от перегрева.
- Два режима обогрева.
- Режим вентиляции.
Комплектация:
- Тепловентилятор - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.