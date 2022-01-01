Тепловая пушка Сибртех ТВ-3М (тепловентилятор)

Описание:

Преимущества:

Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-3М имеет небольшие габариты и малый вес.

Встроенный термостат для защиты от перегрева.

Два режима обогрева.

Режим вентиляции.

Комплектация:

Тепловентилятор - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-3М позволяет не только обогревать помещение, но и просушивать поверхности и предметы.