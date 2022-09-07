Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ

Преимущества

Режимы работы: вентиляция без нагрева, вентиляция с частичным включением нагревательных элементов, вентиляция с включением нагревательных элементов на полную мощность

СИБРТЕХ ТВ-5 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 3000/4500 Вт 96434 имеет устойчивую конструкцию

Составляющие прибора выполнены из надежных качественных материалов

Продолжительность работы - не более 22 ч

Защита от перегрева

Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-5 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 3000/4500 Вт 96434 может применяться в помещениях площадью до 50 м². Температурный диапазон использования прибора: от –10 до +40 °СПушка устанавливается на пол на опорные ножки. Для удобства транспортировки предусмотрена ручкаТепловая пушка имеет две ступени мощности обогрева 3000/4500 Вт и режим вентиляции без нагрева