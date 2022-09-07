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Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
5.0
1
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
    Арт. mir-instrumenta_38540
    5.0
    1
    Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
      Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
      Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
      Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ

      Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_38540
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Защита от перегрева
      		Да
      Пьезоподжиг
      		Нет
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		50
      Мобильность
      		переносной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-5 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 3000/4500 Вт 96434 может применяться в помещениях площадью до 50 м². Температурный диапазон использования прибора: от  –10 до +40 °С
        Пушка устанавливается на пол на опорные ножки. Для удобства транспортировки предусмотрена ручка
        Тепловая пушка имеет две ступени мощности обогрева 3000/4500 Вт и режим вентиляции без нагрева

        Преимущества

        • Режимы работы: вентиляция без нагрева, вентиляция с частичным включением нагревательных элементов, вентиляция с включением нагревательных элементов на полную мощность
        • СИБРТЕХ ТВ-5 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 3000/4500 Вт 96434 имеет устойчивую конструкцию
        • Составляющие прибора выполнены из надежных качественных материалов
        • Продолжительность работы - не более 22 ч
        • Защита от перегрева