Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_38540
Тепловая пушка ТВ-5 (тепловентилятор) 220 В, 3 режима, вентилятор, нагрев, 3000/4500 Вт СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_38540
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Да
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Пьезоподжиг
|Нет
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|50
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Мобильность
|переносной
- Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-5 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 3000/4500 Вт 96434 может применяться в помещениях площадью до 50 м². Температурный диапазон использования прибора: от –10 до +40 °С
Пушка устанавливается на пол на опорные ножки. Для удобства транспортировки предусмотрена ручка
Тепловая пушка имеет две ступени мощности обогрева 3000/4500 Вт и режим вентиляции без нагрева
Преимущества
- Режимы работы: вентиляция без нагрева, вентиляция с частичным включением нагревательных элементов, вентиляция с включением нагревательных элементов на полную мощность
- СИБРТЕХ ТВ-5 (тепловентилятор), 220 В, 3 режима, вентилятор, 3000/4500 Вт 96434 имеет устойчивую конструкцию
- Составляющие прибора выполнены из надежных качественных материалов
- Продолжительность работы - не более 22 ч
- Защита от перегрева