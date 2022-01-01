Газовая тепловая пушка Workmaster ТП-10Г - это экономичное средство для прогрева воздуха в помещении небольшой площади (склад, гараж). Пьезорозжиг облегчает запуск пушки. Малые затраты электроэнергии и топлива делаю пушку экономичной. Малые габариты и вес позволяют легко транспортировать пушку в багажнике автомобиля.

