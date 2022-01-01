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Тепловая пушка WorkMaster ТП-15Г
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка WorkMaster ТП-15Г
    Арт. 70423793
    Тепловая пушка WorkMaster ТП-15Г

      Тепловая пушка WorkMaster ТП-15Г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423793

      Характеристики

      Производитель
      		Workmaster
      Страна производства
      		Китай
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		1.2
      Пьезоподжиг
      		Нет
      Мобильность
      		переносной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Workmaster ТП-15Г с высоким КПД работы. Автоматическое отключение газа при отсутствии пламени. В качестве топлива использует пропан или бутан. Пъезоподжиг. Защитный термостат от перегрева. Система контроля пламени и подачи топлива. Отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания. Класс защиты IP20. Легкий вес и удобная ручка. Редуктор давления и шланг в комплекте. Плавная регулировка мощности