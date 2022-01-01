Газовая тепловая пушка Workmaster ТП-15Г с высоким КПД работы. Автоматическое отключение газа при отсутствии пламени. В качестве топлива использует пропан или бутан. Пъезоподжиг. Защитный термостат от перегрева. Система контроля пламени и подачи топлива. Отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания. Класс защиты IP20. Легкий вес и удобная ручка. Редуктор давления и шланг в комплекте. Плавная регулировка мощности