Тепловая пушка WorkMaster ТП-15Г
Арт. 70423793
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.2
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Пьезоподжиг
|Нет
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Мобильность
|переносной
- Газовая тепловая пушка Workmaster ТП-15Г с высоким КПД работы. Автоматическое отключение газа при отсутствии пламени. В качестве топлива использует пропан или бутан. Пъезоподжиг. Защитный термостат от перегрева. Система контроля пламени и подачи топлива. Отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания. Класс защиты IP20. Легкий вес и удобная ручка. Редуктор давления и шланг в комплекте. Плавная регулировка мощности