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Электрическая тепловая завеса HINTEK RM-0610-3DY
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Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса HINTEK RM-0610-3DY
    Арт. 70423897
    Электрическая тепловая завеса HINTEK RM-0610-3DY

      Электрическая тепловая завеса HINTEK RM-0610-3DY

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423897

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Габариты, мм
      		1090x240x215
      Частота, Гц
      		50
      Уровень шума, дБ
      		52
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая завеса Hintek RM-0610-3DY 05.000094 предотвращает попадание холодного воздуха в помещение. Прибор устанавливается горизонтально над проемом высотой не более 2500 мм. Мощность завесы составляет 600 Вт.

        Преимущества:

        • Стальной прочный корпус Hintek RM-0610-3DY 05.000094, защищенный от коррозии;
        • Диаметральный вентилятор устойчивый к деформациям и коррозии;
        • Надежный и долговечный нагревательный элемент;
        • Защита от перегрева;
        • Шнур питания с евровилкой;
        • Фронтальный забор воздуха.

        Комплектация:

        • Тепловая завеса.
        • Пульт.
        • Инструкция.
        • Упаковка.