Электрическая тепловая завеса HINTEK RM-0610-3DY
Арт. 70423897
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1090x240x215
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Частота, Гц
|50
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Уровень шума, дБ
|52
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Цвет
|белый
- Тепловая завеса Hintek RM-0610-3DY 05.000094 предотвращает попадание холодного воздуха в помещение. Прибор устанавливается горизонтально над проемом высотой не более 2500 мм. Мощность завесы составляет 600 Вт.
Преимущества:
- Стальной прочный корпус Hintek RM-0610-3DY 05.000094, защищенный от коррозии;
- Диаметральный вентилятор устойчивый к деформациям и коррозии;
- Надежный и долговечный нагревательный элемент;
- Защита от перегрева;
- Шнур питания с евровилкой;
- Фронтальный забор воздуха.
Комплектация:
- Тепловая завеса.
- Пульт.
- Инструкция.
- Упаковка.