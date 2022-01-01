Электрическая тепловая завеса HINTEK RM-0610-3DY

Преимущества:

Стальной прочный корпус Hintek RM-0610-3DY 05.000094, защищенный от коррозии;

Диаметральный вентилятор устойчивый к деформациям и коррозии;

Надежный и долговечный нагревательный элемент;

Защита от перегрева;

Шнур питания с евровилкой;

Фронтальный забор воздуха.

Комплектация:

Тепловая завеса.

Пульт.

Инструкция.

Упаковка.

Тепловая завеса Hintek RM-0610-3DY 05.000094 предотвращает попадание холодного воздуха в помещение. Прибор устанавливается горизонтально над проемом высотой не более 2500 мм. Мощность завесы составляет 600 Вт.