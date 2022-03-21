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Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220
5.0
2
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220
    Арт. 70423889
    5.0
    2
    Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220
    Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220
      Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220
      Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220

      Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423889
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		1900x213x255
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗТ-1220 препятствует попаданию холодного воздуха внутрь помещения. Возможна установка прибора в горизонтальном или вертикальном положении. Выносной терморегулятор упрощает изменение параметров работы завесы. Предусмотрено две ступени мощности: 8,0 и 12, кВт.

        Преимущества

        • Удобство установки. Благодаря небольшим габаритам завесу можно установить в небольшом помещении
        • Простое управление. За счет выносного терморегулятора осуществляется изменение параметров работы электрической тепловой завесы NEOCLIMA ТЗТ-1220
        • ТЭН с оребрением
        • 2 ступени мощности
        • Прочный стальной корпус
        • Защита от перегрева
        • Режим «вентиляция без нагрева»
        • Класс электрозащиты I
        • Простота монтажа
        • Возможность вертикальной установки
        • Выносной термостат в комплекте
        • Электрокабель с вилкой в комплекте