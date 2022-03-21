Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220
Арт. 70423889
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Греция
|
Габариты, мм
|1900x213x255
|
Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗТ-1220 препятствует попаданию холодного воздуха внутрь помещения. Возможна установка прибора в горизонтальном или вертикальном положении. Выносной терморегулятор упрощает изменение параметров работы завесы. Предусмотрено две ступени мощности: 8,0 и 12, кВт.
Преимущества
- Удобство установки. Благодаря небольшим габаритам завесу можно установить в небольшом помещении
- Простое управление. За счет выносного терморегулятора осуществляется изменение параметров работы электрической тепловой завесы NEOCLIMA ТЗТ-1220
- ТЭН с оребрением
- 2 ступени мощности
- Прочный стальной корпус
- Защита от перегрева
- Режим «вентиляция без нагрева»
- Класс электрозащиты I
- Простота монтажа
- Возможность вертикальной установки
- Выносной термостат в комплекте
- Электрокабель с вилкой в комплекте