Электрическая тепловая завеса NeoClima T3T-1220

Преимущества

Удобство установки. Благодаря небольшим габаритам завесу можно установить в небольшом помещении

Простое управление. За счет выносного терморегулятора осуществляется изменение параметров работы электрической тепловой завесы NEOCLIMA ТЗТ-1220

ТЭН с оребрением

2 ступени мощности

Прочный стальной корпус

Защита от перегрева

Режим «вентиляция без нагрева»

Класс электрозащиты I

Простота монтажа

Возможность вертикальной установки

Выносной термостат в комплекте

Электрокабель с вилкой в комплекте

Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗТ-1220 препятствует попаданию холодного воздуха внутрь помещения. Возможна установка прибора в горизонтальном или вертикальном положении. Выносной терморегулятор упрощает изменение параметров работы завесы. Предусмотрено две ступени мощности: 8,0 и 12, кВт.