Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420

Преимущества

Простое управление. За счет выносного терморегулятора осуществляется изменение параметров работы электрической тепловой завесы NEOCLIMA ТЗТ-2420

Удобство установки. Благодаря небольшим габаритам завесу можно установить в небольшом помещении

ТЭН с оребрением

2 ступени мощности - 12000/24000 Вт

Прочный стальной корпус

Защита от перегрева

Режим «вентиляция без нагрева»

Класс электрозащиты I

Простота монтажа

Возможность вертикальной установки

Выносной термостат в комплекте

Электрокабель с вилкой в комплекте

Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗТ-2420 имеет самую высокую мощности и производительность в своем классе. Устанавливается в дверном проеме для предотвращения попадания внутрь помещения холодного воздуха и устранения тепловых потерь. Прибор прост в управлении за счет выносного терморегулятора.