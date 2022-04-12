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Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420
5.0
2
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420
    Арт. 704238136
    5.0
    2
    Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420
    Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420
      Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420
      Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420

      Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704238136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		1900х213х255
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗТ-2420 имеет самую высокую мощности и производительность в своем классе. Устанавливается в дверном проеме для предотвращения попадания внутрь помещения холодного воздуха и устранения тепловых потерь. Прибор прост в управлении за счет выносного терморегулятора.

        Преимущества

        • Простое управление. За счет выносного терморегулятора осуществляется изменение параметров работы электрической тепловой завесы NEOCLIMA ТЗТ-2420
        • Удобство установки. Благодаря небольшим габаритам завесу можно установить в небольшом помещении
        • ТЭН с оребрением
        • 2 ступени мощности - 12000/24000 Вт
        • Прочный стальной корпус
        • Защита от перегрева
        • Режим «вентиляция без нагрева»
        • Класс электрозащиты I
        • Простота монтажа
        • Возможность вертикальной установки
        • Выносной термостат в комплекте
        • Электрокабель с вилкой в комплекте