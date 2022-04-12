Электрическая тепловая завеса NeoClima Т3Т-2420
Арт. 704238136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Габариты, мм
|1900х213х255
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая завеса NEOCLIMA ТЗТ-2420 имеет самую высокую мощности и производительность в своем классе. Устанавливается в дверном проеме для предотвращения попадания внутрь помещения холодного воздуха и устранения тепловых потерь. Прибор прост в управлении за счет выносного терморегулятора.
Преимущества
- Простое управление. За счет выносного терморегулятора осуществляется изменение параметров работы электрической тепловой завесы NEOCLIMA ТЗТ-2420
- Удобство установки. Благодаря небольшим габаритам завесу можно установить в небольшом помещении
- ТЭН с оребрением
- 2 ступени мощности - 12000/24000 Вт
- Прочный стальной корпус
- Защита от перегрева
- Режим «вентиляция без нагрева»
- Класс электрозащиты I
- Простота монтажа
- Возможность вертикальной установки
- Выносной термостат в комплекте
- Электрокабель с вилкой в комплекте