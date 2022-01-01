Тепловая завеса NEOCLIMA TZ-1820t
Арт. 704238142
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1950x220x245
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Способ установки
|универсальный
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Напряжение сети, В
|380
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Вентиляция без нагрева
|Нет
- Тепловая завеса Neoclima TZ-1820t предназначена для создания отсекающего потока воздуха на границе разных тепловых зон: в проемах дверей, ворот и входных групп. Оборудование предотвращает возникновение сквозняков, устраняет потерю тепла и гарантирует существенный энергосберегающий эффект. Особенности:
- Нагревательный элемент - ТЭН
- Увеличенная длина позволяет более надежно перекрывать дверные проемы
- Функция "принудительный обдув"
- Вентиляторные колеса производства немецкой компании Punker
- Встроенная защита от перегрева
- Класс электрозащиты: I
- Проводной пульт управления