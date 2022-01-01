Нагревательный элемент - ТЭН

Увеличенная длина позволяет более надежно перекрывать дверные проемы

Функция "принудительный обдув"

Вентиляторные колеса производства немецкой компании Punker

Встроенная защита от перегрева

Класс электрозащиты: I

Проводной пульт управления

Тепловая завеса Neoclima TZ-1820t предназначена для создания отсекающего потока воздуха на границе разных тепловых зон: в проемах дверей, ворот и входных групп. Оборудование предотвращает возникновение сквозняков, устраняет потерю тепла и гарантирует существенный энергосберегающий эффект. Особенности: