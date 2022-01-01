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Тепловая завеса NEOCLIMA TZ-1820t
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса NEOCLIMA TZ-1820t
    Арт. 704238142
    Тепловая завеса NEOCLIMA TZ-1820t

      Тепловая завеса NEOCLIMA TZ-1820t

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704238142

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Габариты, мм
      		1950x220x245
      Способ установки
      		универсальный
      Напряжение сети, В
      		380
      Вентиляция без нагрева
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая завеса Neoclima TZ-1820t предназначена для создания отсекающего потока воздуха на границе разных тепловых зон: в проемах дверей, ворот и входных групп. Оборудование предотвращает возникновение сквозняков, устраняет потерю тепла и гарантирует существенный энергосберегающий эффект. Особенности:
        • Нагревательный элемент - ТЭН
        • Увеличенная длина позволяет более надежно перекрывать дверные проемы
        • Функция "принудительный обдув"
        • Вентиляторные колеса производства немецкой компании Punker
        • Встроенная защита от перегрева
        • Класс электрозащиты: I
        • Проводной пульт управления