Электрическая тепловая завеса NeoClima TZ-915t

Преимущества

2 режима нагрева - 6000/9000 Вт

Нагревательный элемент: ТЭН

Увеличенная длина позволяет более надежно перекрывать дверные проемы

Функция "принудительный обдув"

Вентиляторные колеса производства немецкой компании Punker

Встроенная защита от перегрева

Тепловая завеса Neoclima TZ-915t предназначена для создания отсекающего потока воздуха на границе разных тепловых зон: в проемах дверей, ворот и входных групп. Оборудование предотвращает возникновение сквозняков, устраняет потерю тепла и гарантирует существенный энергосберегающий эффект.