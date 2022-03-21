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Электрическая тепловая завеса NeoClima TZ-915t
5.0
2
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса NeoClima TZ-915t
    Арт. 704238141
    5.0
    2
    Электрическая тепловая завеса NeoClima TZ-915t

      Электрическая тепловая завеса NeoClima TZ-915t

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704238141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		1500x245x220
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловая завеса Neoclima TZ-915t предназначена для создания отсекающего потока воздуха на границе разных тепловых зон: в проемах дверей, ворот и входных групп. Оборудование предотвращает возникновение сквозняков, устраняет потерю тепла и гарантирует существенный энергосберегающий эффект.

        Преимущества

        • 2 режима нагрева - 6000/9000 Вт
        • Нагревательный элемент: ТЭН
        • Увеличенная длина позволяет более надежно перекрывать дверные проемы
        • Функция "принудительный обдув"
        • Вентиляторные колеса производства немецкой компании Punker
        • Встроенная защита от перегрева