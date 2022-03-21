Электрическая тепловая завеса NeoClima TZ-915t
Арт. 704238141
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Греция
|
Габариты, мм
|1500x245x220
|
Частота, Гц
|50
- Тепловая завеса Neoclima TZ-915t предназначена для создания отсекающего потока воздуха на границе разных тепловых зон: в проемах дверей, ворот и входных групп. Оборудование предотвращает возникновение сквозняков, устраняет потерю тепла и гарантирует существенный энергосберегающий эффект.
Преимущества
- 2 режима нагрева - 6000/9000 Вт
- Нагревательный элемент: ТЭН
- Увеличенная длина позволяет более надежно перекрывать дверные проемы
- Функция "принудительный обдув"
- Вентиляторные колеса производства немецкой компании Punker
- Встроенная защита от перегрева