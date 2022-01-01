Тепловая завеса PATRIOT GARDEN PT-Z 3 ST

Преимущества:

Завеса может быть использована в производственных, общественных и вспомогательных помещениях.

Данное устройство предназначено для установки горизонтально над дверным проемом.

Высота дверного проема - до 2 метров.

Нагревательный элемент - спиральный.

Степень защиты оболочки - IP 20.

Ступени мощности - 1,5/3,0 кВт.

Комплектация:

Инструкция.

Упаковка.

Электрическая тепловая завеса PATRIOT PT-Z3 ST 633301005 - надежное устройство, предназначенное для защиты помещений от проникновения внутрь холодного воздуха с улицы. Также завесу можно использовать для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом. Корпус устройства выполнен из листовой стали, устойчив к коррозии и долговечен. Завеса имеет два режима нагрева воздуха - 1,5/3 кВт.