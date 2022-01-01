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Тепловая завеса PATRIOT GARDEN PT-Z 3 ST
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса PATRIOT GARDEN PT-Z 3 ST
    Арт. 704238106
    Тепловая завеса PATRIOT GARDEN PT-Z 3 ST

      Тепловая завеса PATRIOT GARDEN PT-Z 3 ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704238106

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Габариты, мм
      		650x150x210
      Частота, Гц
      		50
      Макс. рекомендуемая площадь, м2
      		30
      Уровень шума, дБ
      		53
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса PATRIOT PT-Z3 ST 633301005 - надежное устройство, предназначенное для защиты помещений от проникновения внутрь холодного воздуха с улицы. Также завесу можно использовать для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом. Корпус устройства выполнен из листовой стали, устойчив к коррозии и долговечен. Завеса имеет два режима нагрева воздуха - 1,5/3 кВт.

        Преимущества:

        • Завеса может быть использована в производственных, общественных и вспомогательных помещениях.
        • Данное устройство предназначено для установки горизонтально над дверным проемом.
        • Высота дверного проема - до 2 метров.
        • Нагревательный элемент - спиральный.
        • Степень защиты оболочки - IP 20.
        • Ступени мощности - 1,5/3,0 кВт.

        Комплектация:

        • Инструкция.
        • Упаковка.