Тепловая завеса PATRIOT GARDEN PT-Z 3 ST
Арт. 704238106
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|650x150x210
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Частота, Гц
|50
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Макс. рекомендуемая площадь, м2
|30
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Уровень шума, дБ
|53
- Электрическая тепловая завеса PATRIOT PT-Z3 ST 633301005 - надежное устройство, предназначенное для защиты помещений от проникновения внутрь холодного воздуха с улицы. Также завесу можно использовать для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом. Корпус устройства выполнен из листовой стали, устойчив к коррозии и долговечен. Завеса имеет два режима нагрева воздуха - 1,5/3 кВт.
Преимущества:
- Завеса может быть использована в производственных, общественных и вспомогательных помещениях.
- Данное устройство предназначено для установки горизонтально над дверным проемом.
- Высота дверного проема - до 2 метров.
- Нагревательный элемент - спиральный.
- Степень защиты оболочки - IP 20.
- Ступени мощности - 1,5/3,0 кВт.
Комплектация:
- Инструкция.
- Упаковка.