Электрическая тепловая завеса Roda RT-3S
Арт. 704238114
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|620x220x155
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Частота, Гц
|50
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Уровень шума, дБ
|54
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Цвет
|белый
- Электрическая тепловая завеса Roda RT-3S R0010301 предназначена для установки в дверном проеме высотой до двух метров. Данная модель имеет горизонтальную установку. Завеса надежно защищает помещение от тепловых потерь. В качестве нагревательного элемента используется СТИЧ-элемент. Нагревательный блок имеет специальный термозащитный элемент. Низкий уровень шума во время работы обеспечивает удобство эксплуатации завесы.
Преимущества:
- Прочная тара из качественного картона;
- Низкий уровень шума;
- Устойчивый воздушный поток;
- Три режима работы;
- Защита от тепловых потерь через малые дверные проемы высотой до 2 метров, окна выдачи и приема товаров или обслуживания посетителей, тамбуры входных групп;
- Источником тепла является нагревательный элемент на основе СТИЧ-элементов;
- Нагревательный элемент обладает низкой инерционностью и низким сопротивлением воздушному потоку;
- Равномерный и эффективный нагрев воздуха;
- Нагревательный блок оснащен специальным термозащитным элементом.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.