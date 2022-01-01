Преимущества:

Прочная тара из качественного картона;

Низкий уровень шума;

Устойчивый воздушный поток;

Три режима работы;

Защита от тепловых потерь через малые дверные проемы высотой до 2 метров, окна выдачи и приема товаров или обслуживания посетителей, тамбуры входных групп;

Источником тепла является нагревательный элемент на основе СТИЧ-элементов;

Нагревательный элемент обладает низкой инерционностью и низким сопротивлением воздушному потоку;

Равномерный и эффективный нагрев воздуха;

Нагревательный блок оснащен специальным термозащитным элементом.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Электрическая тепловая завеса Roda RT-3S R0010301 предназначена для установки в дверном проеме высотой до двух метров. Данная модель имеет горизонтальную установку. Завеса надежно защищает помещение от тепловых потерь. В качестве нагревательного элемента используется СТИЧ-элемент. Нагревательный блок имеет специальный термозащитный элемент. Низкий уровень шума во время работы обеспечивает удобство эксплуатации завесы.