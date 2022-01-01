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Электрическая тепловая завеса Roda RT-3T
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Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Roda RT-3T
    Арт. 704238119
    Электрическая тепловая завеса Roda RT-3T

      Электрическая тепловая завеса Roda RT-3T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704238119

      Характеристики

      Производитель
      		Roda
      Габариты, мм
      		850x230x155
      Частота, Гц
      		50
      Уровень шума, дБ
      		54
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса Roda RT-3T R0010401 надежно защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха и минимизирует потери тепла. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из стали с керамическими наконечниками. Завеса оснащена защитой от перегрева для продолжительной и безопасной эксплуатации.

        Преимущества:

        • Завеса защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха;
        • Вертикальная или горизонтальная установка;
        • Регулировка мощности нагрева;
        • Режим работы без нагрева;
        • Защита от тепловых потерь через различные дверные проемы высотой до 3 метров, регулируемые раздвижные автоматические двери, различные тамбуры входных групп;
        • Возможно использование завесы для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом;
        • Нагревательный элемент - ТЭН, изготовленный из стали с керамическими наконечниками;
        • ТЭН обеспечивает высокую мощность, не сжигает кислород, обеспечивает мягкий и безопасный для здоровья человека обогрев;
        • Завеса оснащена защитой от перегрева и при работе в ненормальных условиях.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.