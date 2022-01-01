Электрическая тепловая завеса Roda RT-3T
Арт. 704238119
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|850x230x155
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Частота, Гц
|50
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Уровень шума, дБ
|54
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Цвет
|белый
- Электрическая тепловая завеса Roda RT-3T R0010401 надежно защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха и минимизирует потери тепла. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из стали с керамическими наконечниками. Завеса оснащена защитой от перегрева для продолжительной и безопасной эксплуатации.
Преимущества:
- Завеса защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха;
- Вертикальная или горизонтальная установка;
- Регулировка мощности нагрева;
- Режим работы без нагрева;
- Защита от тепловых потерь через различные дверные проемы высотой до 3 метров, регулируемые раздвижные автоматические двери, различные тамбуры входных групп;
- Возможно использование завесы для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом;
- Нагревательный элемент - ТЭН, изготовленный из стали с керамическими наконечниками;
- ТЭН обеспечивает высокую мощность, не сжигает кислород, обеспечивает мягкий и безопасный для здоровья человека обогрев;
- Завеса оснащена защитой от перегрева и при работе в ненормальных условиях.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.