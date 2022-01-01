Преимущества:

Завеса защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха;

Вертикальная или горизонтальная установка;

Регулировка мощности нагрева;

Режим работы без нагрева;

Защита от тепловых потерь через различные дверные проемы высотой до 3 метров, регулируемые раздвижные автоматические двери, различные тамбуры входных групп;

Возможно использование завесы для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом;

Нагревательный элемент - ТЭН, изготовленный из стали с керамическими наконечниками;

ТЭН обеспечивает высокую мощность, не сжигает кислород, обеспечивает мягкий и безопасный для здоровья человека обогрев;

Завеса оснащена защитой от перегрева и при работе в ненормальных условиях.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Электрическая тепловая завеса Roda RT-3T R0010401 надежно защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха и минимизирует потери тепла. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из стали с керамическими наконечниками. Завеса оснащена защитой от перегрева для продолжительной и безопасной эксплуатации.