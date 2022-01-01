Преимущества:

Прочная тара из качественного картона;

Низкий уровень шума;

Устойчивый воздушный поток;

Три режима работы;

Защита от тепловых потерь через малые дверные проемы высотой до 2 метров, окна выдачи и приема товаров или обслуживания посетителей, тамбуры входных групп;

Источником тепла является нагревательный элемент на основе СТИЧ-элементов;

Нагревательный элемент обладает низкой инерционностью и низким сопротивлением воздушному потоку;

Равномерный и эффективный нагрев воздуха;

Нагревательный блок оснащен специальным термозащитным элементом.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Электрическая тепловая завеса Roda RT-5S R0010302 устанавливается в горизонтальном положении в дверном или оконном проеме. Максимальная высота установки составляет два метра. Данная модель имеет три режима работы. Нагревательный элемент - СТИЧ обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздушного потока. Завеса надежно защищает помещения от тепловых потерь.