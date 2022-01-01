Электрическая тепловая завеса Roda RT-5S
Арт. 704238115
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|865x225x140
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Частота, Гц
|50
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Уровень шума, дБ
|54
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Цвет
|белый
- Электрическая тепловая завеса Roda RT-5S R0010302 устанавливается в горизонтальном положении в дверном или оконном проеме. Максимальная высота установки составляет два метра. Данная модель имеет три режима работы. Нагревательный элемент - СТИЧ обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздушного потока. Завеса надежно защищает помещения от тепловых потерь.
Преимущества:
- Прочная тара из качественного картона;
- Низкий уровень шума;
- Устойчивый воздушный поток;
- Три режима работы;
- Защита от тепловых потерь через малые дверные проемы высотой до 2 метров, окна выдачи и приема товаров или обслуживания посетителей, тамбуры входных групп;
- Источником тепла является нагревательный элемент на основе СТИЧ-элементов;
- Нагревательный элемент обладает низкой инерционностью и низким сопротивлением воздушному потоку;
- Равномерный и эффективный нагрев воздуха;
- Нагревательный блок оснащен специальным термозащитным элементом.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.