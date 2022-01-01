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Электрическая тепловая завеса Roda RT-5S
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Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Roda RT-5S
    Арт. 704238115
    Электрическая тепловая завеса Roda RT-5S

      Электрическая тепловая завеса Roda RT-5S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704238115

      Характеристики

      Производитель
      		Roda
      Габариты, мм
      		865x225x140
      Частота, Гц
      		50
      Уровень шума, дБ
      		54
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса Roda RT-5S R0010302 устанавливается в горизонтальном положении в дверном или оконном проеме. Максимальная высота установки составляет два метра. Данная модель имеет три режима работы. Нагревательный элемент - СТИЧ обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздушного потока. Завеса надежно защищает помещения от тепловых потерь.

        Преимущества:

        • Прочная тара из качественного картона;
        • Низкий уровень шума;
        • Устойчивый воздушный поток;
        • Три режима работы;
        • Защита от тепловых потерь через малые дверные проемы высотой до 2 метров, окна выдачи и приема товаров или обслуживания посетителей, тамбуры входных групп;
        • Источником тепла является нагревательный элемент на основе СТИЧ-элементов;
        • Нагревательный элемент обладает низкой инерционностью и низким сопротивлением воздушному потоку;
        • Равномерный и эффективный нагрев воздуха;
        • Нагревательный блок оснащен специальным термозащитным элементом.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.