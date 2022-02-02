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Электрическая тепловая завеса Roda RT-6T
4.5
2
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Roda RT-6T
    Арт. 704238117
    4.5
    2
    Электрическая тепловая завеса Roda RT-6T
    Электрическая тепловая завеса Roda RT-6T
      Электрическая тепловая завеса Roda RT-6T
      Электрическая тепловая завеса Roda RT-6T

      Электрическая тепловая завеса Roda RT-6T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704238117
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Roda
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		1030х245х220
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса Roda RT-6T R0010402 предназначена для установки в дверном или оконном проеме в горизонтальном или вертикальном положении. Данное устройство надежно защищает помещения от проникновения холодного воздуха и пыли с улицы. Для комфортной эксплуатации данная модель комплектуется пультом дистанционного управления. Завеса устанавливается на входе в торговых, выставочных или офисных помещениях.

        Преимущества

        • Завеса защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха
        • Вертикальная или горизонтальная установка
        • Регулировка мощности нагрева
        • Режим работы без нагрева
        • Пульт управления с терморегулятором в комплекте
        • Защита от тепловых потерь через различные дверные проемы высотой до 3 метров, регулируемые раздвижные автоматические двери, различные тамбуры входных групп
        • Возможно использование завесы для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом
        • Нагревательный элемент - ТЭН, изготовленный из стали с керамическими наконечниками
        • ТЭН обеспечивает высокую мощность, не сжигает кислород, обеспечивает мягкий и безопасный для здоровья человека обогрев
        • Завеса оснащена защитой от перегрева и при работе в ненормальных условиях