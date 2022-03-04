Преимущества

Завеса защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха

Вертикальная или горизонтальная установка

Регулировка мощности нагрева

Режим работы без нагрева

Пульт управления с терморегулятором в комплекте

Защита от тепловых потерь через различные дверные проемы высотой до 3 метров, регулируемые раздвижные автоматические двери, различные тамбуры входных групп

Возможно использование завесы для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом

Нагревательный элемент - ТЭН, изготовленный из стали с керамическими наконечниками

ТЭН обеспечивает высокую мощность, не сжигает кислород, обеспечивает мягкий и безопасный для здоровья человека обогрев

Завеса оснащена защитой от перегрева и при работе в ненормальных условиях

Электрическая тепловая завеса Roda RT-9T R0010403 устанавливается на входе в торговом или выставочном зале. Универсальная установка упрощает монтаж. Максимальная высота установки составляет три метра. В качестве источника тепла используется ТЭН. Нагревательный элемент изготовлен из стали с керамическими наконечниками. Для продолжительной и безопасной эксплуатации завесы предусмотрена защита от перегрева.