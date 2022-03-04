Электрическая тепловая завеса Roda RT-9T
Арт. 704238118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|1500х245х220
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая завеса Roda RT-9T R0010403 устанавливается на входе в торговом или выставочном зале. Универсальная установка упрощает монтаж. Максимальная высота установки составляет три метра. В качестве источника тепла используется ТЭН. Нагревательный элемент изготовлен из стали с керамическими наконечниками. Для продолжительной и безопасной эксплуатации завесы предусмотрена защита от перегрева.
Преимущества
- Завеса защищает дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха
- Вертикальная или горизонтальная установка
- Регулировка мощности нагрева
- Режим работы без нагрева
- Пульт управления с терморегулятором в комплекте
- Защита от тепловых потерь через различные дверные проемы высотой до 3 метров, регулируемые раздвижные автоматические двери, различные тамбуры входных групп
- Возможно использование завесы для разделения помещения на зоны с различным температурным режимом
- Нагревательный элемент - ТЭН, изготовленный из стали с керамическими наконечниками
- ТЭН обеспечивает высокую мощность, не сжигает кислород, обеспечивает мягкий и безопасный для здоровья человека обогрев
- Завеса оснащена защитой от перегрева и при работе в ненормальных условиях