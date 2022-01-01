Комплектация:

Воздушно-тепловая завеса.

Пульт управления.

Комплект крепежных кронштейнов.

Паспорт.

Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П2021Е 122014 эффективно защищает помещения от климатических воздействий, сквозняков. Используется в административных зданиях и общественных помещениях. Изделие обеспечивает равномерный воздушный поток с низким уровнем аэродинамического шума.