Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е
Арт. 704238143
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1610x250x260
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Частота, Гц
|50
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Уровень шума, дБ
|53
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Цвет
|белый
- Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П2021Е 122014 эффективно защищает помещения от климатических воздействий, сквозняков. Используется в административных зданиях и общественных помещениях. Изделие обеспечивает равномерный воздушный поток с низким уровнем аэродинамического шума.
Комплектация:
- Воздушно-тепловая завеса.
- Пульт управления.
- Комплект крепежных кронштейнов.
- Паспорт.