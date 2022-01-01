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Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е
    Арт. 704238143
    Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е

      Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е

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      Нет в наличии
      Арт. 704238143

      Характеристики

      Производитель
      		Тепломаш
      Габариты, мм
      		1610x250x260
      Частота, Гц
      		50
      Уровень шума, дБ
      		53
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П2021Е 122014 эффективно защищает помещения от климатических воздействий, сквозняков. Используется в административных зданиях и общественных помещениях. Изделие обеспечивает равномерный воздушный поток с низким уровнем аэродинамического шума. 

        Комплектация:

        • Воздушно-тепловая завеса.
        • Пульт управления.
        • Комплект крепежных кронштейнов.
        • Паспорт.