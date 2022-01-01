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Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-9П2020Е
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-9П2020Е
    Арт. 704238123
    Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-9П2020Е

      Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-9П2020Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704238123

      Характеристики

      Производитель
      		Тепломаш
      Габариты, мм
      		1514x281x231
      Частота, Гц
      		50
      Уровень шума, дБ
      		53
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая завеса марки Тепломаш 200 Е КЭВ 9П-2020 Е, высокоэффективный прибор, рассчитанный на монтаж над проемами, высота которых находится в пределах 2-2,5 м. Оборудование используют для блокировки уличного холода, поддержания комфортного микроклимата, экономии на отоплении объекта. Прибор отличает надежность, долговременная эксплуатация, современный дизайн, позволяющий монтировать завесу в любых помещениях, независимо от интерьера. Прибор Тепломаш 200 Е КЭВ 9П-2020 Е показывает эффективность в магазинах, небольших складах, офисах. Используя оборудование одиночно или совместно с аналогичными устройствами, можно существенно сэкономить на обогреве.