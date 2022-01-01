Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-9П2020Е
Арт. 704238123
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1514x281x231
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Частота, Гц
|50
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Уровень шума, дБ
|53
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Цвет
|белый
- Тепловая завеса марки Тепломаш 200 Е КЭВ 9П-2020 Е, высокоэффективный прибор, рассчитанный на монтаж над проемами, высота которых находится в пределах 2-2,5 м. Оборудование используют для блокировки уличного холода, поддержания комфортного микроклимата, экономии на отоплении объекта. Прибор отличает надежность, долговременная эксплуатация, современный дизайн, позволяющий монтировать завесу в любых помещениях, независимо от интерьера. Прибор Тепломаш 200 Е КЭВ 9П-2020 Е показывает эффективность в магазинах, небольших складах, офисах. Используя оборудование одиночно или совместно с аналогичными устройствами, можно существенно сэкономить на обогреве.