Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-9П2020Е

Тепловая завеса марки Тепломаш 200 Е КЭВ 9П-2020 Е, высокоэффективный прибор, рассчитанный на монтаж над проемами, высота которых находится в пределах 2-2,5 м. Оборудование используют для блокировки уличного холода, поддержания комфортного микроклимата, экономии на отоплении объекта. Прибор отличает надежность, долговременная эксплуатация, современный дизайн, позволяющий монтировать завесу в любых помещениях, независимо от интерьера. Прибор Тепломаш 200 Е КЭВ 9П-2020 Е показывает эффективность в магазинах, небольших складах, офисах. Используя оборудование одиночно или совместно с аналогичными устройствами, можно существенно сэкономить на обогреве.