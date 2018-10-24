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Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
4.5
2
6 480 ₽
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
    Арт. 704265
    4.5
    2
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-3

      Электрическая тепловая завеса Тропик А-3

      6 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 704265
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тропик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		560x114x170
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      6 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Тепловая завеса ТРОПИК A3 мощностью 3 кВт - это компактная воздушная тепловая завеса с современным дизайном и передовыми характеристиками. Завеса предназначена для проемов высотой до 2,2 метров в небольших магазинах и торговых павильонах.

        Преимущества

        • Клавиши управления расположены на корпусе
        • Имеет 1 скорость вентилятора и 3 степени нагрева
        • В качестве нагревателя используется безынерционный стич-элемент
        • Монтаж воздушной завесы горизонтальный
        • Корпус завесы A3 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии