Электрическая тепловая завеса Тропик А-3
Арт. 704265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|560x114x170
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Частота, Гц
|50
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- Тепловая завеса ТРОПИК A3 мощностью 3 кВт - это компактная воздушная тепловая завеса с современным дизайном и передовыми характеристиками. Завеса предназначена для проемов высотой до 2,2 метров в небольших магазинах и торговых павильонах.
Преимущества
- Клавиши управления расположены на корпусе
- Имеет 1 скорость вентилятора и 3 степени нагрева
- В качестве нагревателя используется безынерционный стич-элемент
- Монтаж воздушной завесы горизонтальный
- Корпус завесы A3 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии