Электрическая тепловая завеса Тропик А-3

Преимущества

Клавиши управления расположены на корпусе

Имеет 1 скорость вентилятора и 3 степени нагрева

В качестве нагревателя используется безынерционный стич-элемент

Монтаж воздушной завесы горизонтальный

Корпус завесы A3 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии

Тепловая завеса ТРОПИК A3 мощностью 3 кВт - это компактная воздушная тепловая завеса с современным дизайном и передовыми характеристиками. Завеса предназначена для проемов высотой до 2,2 метров в небольших магазинах и торговых павильонах.