Электрическая тепловая завеса Тропик Т-106Е
Арт. 70423893
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1114x162x130
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Частота, Гц
|50
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Макс. рекомендуемая площадь, м2
|60
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Уровень шума, дБ
|51
- Электрическая тепловая завеса Тропик Т-106Е предназначена для защиты дверных проемов высотой до 3,6 метра и шириной до 1 метра. Завеса предотвращает попадание внутрь помещения пыли, холодного воздуха зимой и теплого воздуха летом. Предусмотрено три режима работы: вентиляция без обогрева, частичная (4 кВт) и полная (6 кВт) мощность нагрева. В комплекте поставляется выносной роторный пульт управления. Корпус завесы выполнен из оцинкованной стали и покрыт порошковой краской.
Преимущества:
- Наименование данной завесы по номенклатуре 2010 года - Т6;
- Крыльчатка расположена на подшипниках качения, что увеличивает срок службы и снижает уровень шума во время работы завесы;
- Предусмотрено два режима нагрева (частичная - 4 кВт и полная мощность - 6 кВт) и режим вентиляции без нагрева;
- Максимальная сила тока при 220В составляет 27А, при 380В - 9А;
- Три скорости;
- Устройство предназначено для дверей высотой до 3,6 метра.
Комплектация:
- Инструкция;
- Пульт управления.