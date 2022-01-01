Преимущества:

Наименование данной завесы по номенклатуре 2010 года - Т6;

Крыльчатка расположена на подшипниках качения, что увеличивает срок службы и снижает уровень шума во время работы завесы;

Предусмотрено два режима нагрева (частичная - 4 кВт и полная мощность - 6 кВт) и режим вентиляции без нагрева;

Максимальная сила тока при 220В составляет 27А, при 380В - 9А;

Три скорости;

Устройство предназначено для дверей высотой до 3,6 метра.

Комплектация:

Инструкция;

Пульт управления.

Электрическая тепловая завеса Тропик Т-106Е предназначена для защиты дверных проемов высотой до 3,6 метра и шириной до 1 метра. Завеса предотвращает попадание внутрь помещения пыли, холодного воздуха зимой и теплого воздуха летом. Предусмотрено три режима работы: вентиляция без обогрева, частичная (4 кВт) и полная (6 кВт) мощность нагрева. В комплекте поставляется выносной роторный пульт управления. Корпус завесы выполнен из оцинкованной стали и покрыт порошковой краской.