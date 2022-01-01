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Электрическая тепловая завеса Тропик Т-106Е
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Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Тропик Т-106Е
    Арт. 70423893
    Электрическая тепловая завеса Тропик Т-106Е

      Электрическая тепловая завеса Тропик Т-106Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423893

      Характеристики

      Производитель
      		Тропик
      Габариты, мм
      		1114x162x130
      Частота, Гц
      		50
      Макс. рекомендуемая площадь, м2
      		60
      Уровень шума, дБ
      		51
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса Тропик Т-106Е предназначена для защиты дверных проемов высотой до 3,6 метра и шириной до 1 метра. Завеса предотвращает попадание внутрь помещения пыли, холодного воздуха зимой и теплого воздуха летом. Предусмотрено три режима работы: вентиляция без обогрева, частичная (4 кВт) и полная (6 кВт) мощность нагрева. В комплекте поставляется выносной роторный пульт управления. Корпус завесы выполнен из оцинкованной стали и покрыт порошковой краской.

        Преимущества:

        • Наименование данной завесы по номенклатуре 2010 года - Т6;
        • Крыльчатка расположена на подшипниках качения, что увеличивает срок службы и снижает уровень шума во время работы завесы;
        • Предусмотрено два режима нагрева (частичная - 4 кВт и полная мощность - 6 кВт) и режим вентиляции без нагрева;
        • Максимальная сила тока при 220В составляет 27А, при 380В - 9А;
        • Три скорости;
        • Устройство предназначено для дверей высотой до 3,6 метра.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Пульт управления.