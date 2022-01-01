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Тепловая завеса Тропик Т-109Е
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса Тропик Т-109Е
    Арт. 70423894
    Тепловая завеса Тропик Т-109Е

      Тепловая завеса Тропик Т-109Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423894

      Характеристики

      Производитель
      		Тропик
      Габариты, мм
      		1614x162x130
      Способ установки
      		универсальный
      Напряжение сети, В
      		380
      Вентиляция без нагрева
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая завеса Тропик Т-109Е для дверей высотой до 2,5м. Серия Т100Е — это средний класс завес, который занимает промежуточное положение между завесами легких серий и завесами промышленной серии. 
        • Все завесы Тропик Т-109Е могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
        • В качестве нагревателя встроен ститч-элемент, который позволяет максимально быстро перейти в рабочий режим. 
        • Воздушные завесы серии Т100Е имеют 3 степени нагрева (без нагрева, на половину мощности и на всю мощность) и 2 скорости потока воздуха.
        • Поскольку стич-элементы, используемые в завесах являются безынерционными, они быстро остывают, что делает их значительно безопасней по сравнению с ТЭНами, и мгновенно нагреваются, что позволяет значительно экономить электроэнергию с помощью использования автоматики.
        • Корпус из нержавеющей или оцинкованной стали и полимерной краске надежно защищает тепловые завесы от коррозии.