Тепловая завеса Тропик Т-109Е
Арт. 70423894
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1614x162x130
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Способ установки
|универсальный
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Напряжение сети, В
|380
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Вентиляция без нагрева
|Нет
- Тепловая завеса Тропик Т-109Е для дверей высотой до 2,5м. Серия Т100Е — это средний класс завес, который занимает промежуточное положение между завесами легких серий и завесами промышленной серии.
- Все завесы Тропик Т-109Е могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
- В качестве нагревателя встроен ститч-элемент, который позволяет максимально быстро перейти в рабочий режим.
- Воздушные завесы серии Т100Е имеют 3 степени нагрева (без нагрева, на половину мощности и на всю мощность) и 2 скорости потока воздуха.
- Поскольку стич-элементы, используемые в завесах являются безынерционными, они быстро остывают, что делает их значительно безопасней по сравнению с ТЭНами, и мгновенно нагреваются, что позволяет значительно экономить электроэнергию с помощью использования автоматики.
- Корпус из нержавеющей или оцинкованной стали и полимерной краске надежно защищает тепловые завесы от коррозии.