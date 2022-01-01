Все завесы Тропик Т-109Е могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

В качестве нагревателя встроен ститч-элемент, который позволяет максимально быстро перейти в рабочий режим.

Воздушные завесы серии Т100Е имеют 3 степени нагрева (без нагрева, на половину мощности и на всю мощность) и 2 скорости потока воздуха.

Поскольку стич-элементы, используемые в завесах являются безынерционными, они быстро остывают, что делает их значительно безопасней по сравнению с ТЭНами, и мгновенно нагреваются, что позволяет значительно экономить электроэнергию с помощью использования автоматики.

Корпус из нержавеющей или оцинкованной стали и полимерной краске надежно защищает тепловые завесы от коррозии.

Тепловая завеса Тропик Т-109Е для дверей высотой до 2,5м. Серия Т100Е — это средний класс завес, который занимает промежуточное положение между завесами легких серий и завесами промышленной серии.