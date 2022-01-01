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Тепловентилятор Ballu BFH/C-20
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Ballu BFH/C-20
    Арт. 704235153
    Тепловентилятор Ballu BFH/C-20

      Тепловентилятор Ballu BFH/C-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235153

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Керамический тепловентилятор BFH/ C-20 широко используется для обогрева небольших по площади жилых и офисных помещений amp #40 особенно в прохладную и сырую погоду amp #41 , а также для вентиляции amp #40 в жаркую и сухую погоду amp #41 . Его применение особенно удобно в местах, где нет иных источников тепла, кроме электричества amp #40 например, торговые павильоны, мастерские и т. п. amp #41 . Тепловентилятор выполнен в стильном современном дизайне, удачно гармонирующим с любым интерьером помещения. lt /