Тепловентилятор Ballu BFH/C-20

Керамический тепловентилятор BFH/ C-20 широко используется для обогрева небольших по площади жилых и офисных помещений amp #40 особенно в прохладную и сырую погоду amp #41 , а также для вентиляции amp #40 в жаркую и сухую погоду amp #41 . Его применение особенно удобно в местах, где нет иных источников тепла, кроме электричества amp #40 например, торговые павильоны, мастерские и т. п. amp #41 . Тепловентилятор выполнен в стильном современном дизайне, удачно гармонирующим с любым интерьером помещения. lt /